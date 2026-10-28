Iz KCCG su “Vijestima” kazali da su pokrenuli disciplinske postupke protiv zaposlenih, ne preciziravši o kojim ljekarima je riječ, i da će po okončanju javnost biti obaviještena o ishodu.

Izvor: MONDO

Klinički centar Crne Gore (KCCG) pokrenuo je postupke za utvrđivanje disciplinske odgovornosti protiv više ljekara zbog odlaska na krstarenje o trošku farmaceutske kompanije, a nakon što im je to preporučila Agencija za sprečavanje korupcije (ASK), ocijenivši da su ugrozili javni interes.

Iz KCCG su “Vijestima” kazali da su pokrenuli disciplinske postupke protiv zaposlenih, ne preciziravši o kojim ljekarima je riječ, i da će po okončanju javnost biti obaviještena o ishodu.

Prema saznanjima “Vijesti”, na spisku ljekara sa krstarenja su ortopedi A. J. i M. B., specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije L. M., specijalista neurologije A. K., endokrinolozi O. B. i A. Đ. koji istovremeno obavlja javnu funkciju u Odboru direktora ustanove, te neurohirurg E. K. Na skupu je, tvrde izvori “Vijesti”, bilo još ljekara iz javnog zdravstvenog sistema, risanske i nikšićke bolnice, a svi su održali stručna predavanja na teme iz oblasti medicine kojom se bave, pišu Vijesti.

ASK je početkom ovog mjeseca ocijenio da su ljekari KCCG prekršili interne procedure i narušili integritet time što su učestvovali na stručnom skupu čije je troškove putovanja i boravka platila farmaceutska kompanija, a da prethodno nijesu tražili odobrenje niti prijavili sponzorstvo ustanovi.

Agencija je zaključila da takvo postupanje predstavlja ugrožavanje javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije.

Radi se, navodi se u objavljenom mišljenju ASK, o stručnom edukativnom programu održanom od 4. do 9. maja ove godine, koji je organizovala podgorička kompanija označena inicijalima “M. P.”, a kojem su zaposleni KCCG prisustvovali kao predavači. Troškove putovanja i boravka snosila je kompanija.

ASK je zbog toga preporučio KCCG-u da pokrene postupke za utvrđivanje odgovornosti zaposlenih koji su postupili suprotno Pravilniku o stručnom usavršavanju i naučnoistraživačkoj djelatnosti. Kliničkom centru je ostavljen rok od 30 dana da Agenciju obavijesti šta je preduzeo.

“Zaobilaženje procedura i prihvatanje plaćenog putovanja od strane zaposlenih, smještaja i ostalih redovnih troškova povezanih sa predavačkim angažmanom od privrednog subjekta, bez znanja institucije i sprovedene procedure koja je propisana internim dokumentom, narušava integritet”, navodi ASK u mišljenju, koje potpisuje direktorka Kristina Braletić.

“Vijesti” su o tom slučaju izvještavale početkom septembra. Iz KCCG-a redakciji su tada potvrdili da su ispitali ljekare o okolnostima spornog putovanja, naročito što su među njima bili sada već bivši načelnici i direktori klinika, kako bi nadležna Agencija dala mišljenje i preporuke za dalje postupanje.



Kontrola je uslijedila nakon što je Poreska uprava, kontrolišući jednu turističku agenciju, utvrdila da je farmaceutska kompanija uplatila 50.588,90 eura za 24 osobe, među kojima su bili i ljekari KCCG, prenose Vijesti.

Postupak je pokrenut po službenoj dužnosti 28. avgusta nakon što je KCCG Agenciji dostavio obavještenje i prateću dokumentaciju. ASK je potom od Kliničkog centra tražio Statut, Pravilnik, dokumentaciju o odsustvima ljekara, podatke o eventualnom sponzorstvu i informacije o tome da li je tražena saglasnost rukovodstva.

Agencija je podatke tražila i od kompanije “M. P.”, uključujući agendu skupa, pozivna pisma, obim pokrivenih troškova, kriterijume izbora učesnika i podatke o eventualnim novčanim naknadama.

Iz dokumentacije je, kako se navodi, utvrđeno da su zaposleni KCCG kazali da su na skupu učestvovali kao predavači tokom godišnjeg odmora i da im je kompanija platila put i boravak.

Skup je održan na brodu “MSC World Europa”, a KCCG je Agenciji naveo da nije bio uključen u angažovanje svojih zaposlenih i da ljekari nijesu podnosili zahtjev Centru za nauku. Za dio zaposlenih dostavljena je i dokumentacija iz koje proizlazi da su u vrijeme održavanja skupa koristili godišnji odmor.

KCCG je naveo i da sponzorstvo nije bilo prijavljeno niti odobreno, te da se kompanija nije obraćala instituciji, već je pozive direktno slala zaposlenima.

Kompanija “M. P.” je, prema mišljenju ASK-a, u januaru i februaru uputila 13 poziva ljekarima KCCG da na skupu učestvuju kao predavači. U pozivima je navedeno da će organizator pokriti putovanje, smještaj i druge troškove učešća.

Kompanija je navela da ljekarima nije isplaćivana novčana naknada, već da su plaćeni samo troškovi učešća. Prema dostavljenoj agendi, na skupu je učestvovalo 14 predavača-doktora.