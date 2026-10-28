Podsjetimo, četrnaestogodišnji dječak stradao je u nikšićkom naselju Ozrinići, a sumnja se da se nesreća dogodila usljed prevrtanja viljuškara.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Iz Osnovnog državnog tužilaštva (ODT) Nikšić saopštili su da je izvršen uviđaj povodom događaja u kome je juče stradao maloljetnik, te da je izdata naredba za obdukciju, piše CdM.

“Povodom događaja od 27. oktobra 2026.godine u naselju Ozrinići u Nikšiću kada je smrtno stradalo maloljetno lice, uviđaj je izvršio dežurni tužilac u prisustvu vještaka saobraćajno – mašinske struke i službenika policije. Izdata je naredba za obdukciju a tokom izviđaja pribaviće se svi dokazi neophodni za ocjenu da li u radnjama nekog lica ima elemenata krivičnog djela za koje se goni po službenoj dužnosti”, saopštili su iz nikšićkog ODT-a.