Četrnaestogodišnji dječak smrtno je stradao u nikšićkom naselju Ozrinići, a sumnja se da je nesreća povezana sa prevrtanjem viljuškara u dvorištu porodične kuće.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Četrnaestogodišnji dječak stradao je u nikšićkom naselju Ozrinići, a sumnja se da se nesreća dogodila usljed prevrtanja viljuškara, prenosi RTCG.

“Službenici Odjeljenja bezbjednosti Nikšić danas su, oko 16.30 časova, obaviješteni od strane Službe hitne medicinske pomoći da je u mjestu Ozrinići smrtno stradalo maloljetno lice, u okolnostima koje se za sada utvrđuju, a koje su, prema dosadašnjim saznanjima, povezane sa prevrtanjem radne mašine”, saznaje Portal RTCG.

O događaju je obaviješten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, koji rukovodi uviđajem, a u toku su mjere i radnje na utvrđivanju svih okolnosti.

“Uprava policije neće iznositi dodatne detalje o ovom događaju imajući u vidu da se radi o maloljetnom licu te da su policijsko-tužilačke aktivnosti u toku”, kazali su nam.

RTNK saznaje da je maloljetnik u dvorištu porodične kuće najvjerovatnije vozio viljuškar koji se prevrnuo.