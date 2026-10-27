Policija vrši uviđaj na licu mjesta i preduzimaju sveobuhvatne policijsko-tužilačke mjere i radnje u cilju utvrđivanja svih činjenica i okolnosti ovog događaja.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

"Povodom događaja koji se danas, 27. oktobra 2026. godine, oko 14 časova dogodio u porodičnoj kući u naselju Bjeliši u Baru, kada je, kako se sumnja, Z. S. upotrijebio vatreno oružje na štetu D. K., obavještavamo javnost da je D. K., koja je tom prilikom zadobila povrede opasne po život, podlegla povredama u Opštoj bolnici u Baru", naveli su iz Uprave policije.

Službenici Uprave policije, u koordinaciji sa državnim tužiocem u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici vrše uviđaj na licu mjesta i preduzimaju sveobuhvatne policijsko-tužilačke mjere i radnje u cilju utvrđivanja svih činjenica i okolnosti ovog događaja.

Prethodno, iz Uprave policije saopšteno je da je Dežurnoj službi Odjeljenja bezbjednosti Bar danas je, oko 14 časova, prijavljeno da je u naselju Bjeliši u Baru došlo do upotrebe vatrenog oružja.