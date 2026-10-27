U ranim jutarnjim satima izbio je požar na jednoj od kućica na desnoj strani Bojane, ali je brza intervencija vatrogasaca, spriječila širenje vatre na okolne objekte.
Kućica se, prema saznanjima "Vijesti", nalazi u drugom redu od rijeke i u trenutku izbijanja požara, bila je prazna.
Vatrogasne ekipe su i dalje na terenu gdje rade na potpunom lokalizovanju i gašenju požara.
Prema svjedočenjima očevidaca, pripadnici Službe zaštite i spasavanja, cistijerne su direktno preko pumpi povezale sa rijekom što umnogome olakšava gašenje.
Za sada nema zvaničnih informacija o uzroku požara niti o materijalnoj šteti, ali sudeći prema fotografijama i snimcima koji su dostavljeni redakciji, ona je totalna.