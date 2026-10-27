U ranim jutarnjim satima izbio je požar na jednoj od kućica na desnoj strani Bojane, ali je brza intervencija vatrogasaca, spriječila širenje vatre na okolne objekte.

Izvor: MONDO

Kućica se, prema saznanjima "Vijesti", nalazi u drugom redu od rijeke i u trenutku izbijanja požara, bila je prazna.

Vatrogasne ekipe su i dalje na terenu gdje rade na potpunom lokalizovanju i gašenju požara.

Prema svjedočenjima očevidaca, pripadnici Službe zaštite i spasavanja, cistijerne su direktno preko pumpi povezale sa rijekom što umnogome olakšava gašenje.

Za sada nema zvaničnih informacija o uzroku požara niti o materijalnoj šteti, ali sudeći prema fotografijama i snimcima koji su dostavljeni redakciji, ona je totalna.