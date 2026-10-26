Nikšićka policija podnijela je krivičnu prijavu protiv šesnaestogodišnjaka iz ovog grada. On se sumnjiči da je bakljom zapalio „Daciju Duster“, nakon sukoba više osoba u naselju Straševina.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Prema navodima policije, automobilom su se prethodno dovezle osobe povezane sa sukobom u kojem je učestvovao njemu blizak čovjek.

,,Policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Nikšić su, u koordinaciji i saradnji sa Osnovnim državnim tužilaštvom u Nikšiću, rasvijetlili događaj u kojem je podmetnut požar na jednom vozilu i procesuirali maloljetno lice osumnjičeno za izvršenje krivičnog djela. Naime, dežurna služba Odjeljenja bezbjednosti Nikšić je 23. oktobra 2026. godine obaviještena od strane građana da je u naselju Straševina došlo do verbalnog i fizičkog sukoba između više lica, kao i do požara na putničkom motornom vozilu marke „Dacia Duster“, koje je bilo parkirano na licu mjesta. Preduzimajući operativno-taktičke i kriminalističke mjere i radnje u cilju rasvjetljavanja svih okolnosti događaja, policijski službenici su identifikovali maloljetnika starog 16 godina, iz Nikšića, koji se sumnjiči za podmetanje požara na pomenutom vozilu.Sumnja se da je maloljetnik, koristeći pirotehničko sredstvo – baklju, izazvao požar na vozilu kojim su se prethodno dovezla lica povezana sa sukobom u kojem je učestvovalo lice blisko maloljetniku, nakon čega se udaljio sa mjesta događaja", navodi se u saopštenju Uprave policije.

Policijski službenici su maloljetnika doveli u službene prostorije i prikupili potrebna obavještenja. O događaju je upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću.

,,Tužilac je događaj kvalifikovao kao krivično djelo uništenje i oštećenje tuđe stvari i naložio da se protiv maloljetnika podnese krivična prijava zbog sumnje da je počinio navedeno krivično djelo", navode iz Uprave policije.