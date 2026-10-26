Osnovni sud u Pljevljima pravosnažno je osudio četiri osobe zbog krivičnih djela počinjenih tokom lokalnih izbora 2022. godine u Šavniku, koja se odnose na sprečavanje birača da glasaju, uništavanje glasačkih listića i prekidanje glasanja.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Prema podacima koje je „Vijestima“ dostavila samostalna savjetnica u Osnovnom sudu u Pljevljima Dejana Damjanović, jedna osoba osuđena je na 30 dana zatvora zbog sprečavanja održavanja glasanja, a kaznu će izdržavati u prostorijama u kojima stanuje.

Dvije osobe osuđene su na uslovne kazne zatvora od po 45 dana, koje neće biti izvršene ukoliko u roku od jedne godine od pravosnažnosti presude ne počine novo krivično djelo.

Četvrta osoba osuđena je na jedinstvenu kaznu zatvora od 45 dana, koju će takođe izdržavati u prostorijama u kojima stanuje. Sve četiri osobe oslobođene su optužbe za krivično djelo uništavanja dokumenata o glasanju.

Pred Osnovnim sudom u Pljevljima formirano je 12 predmeta protiv 16 osoba zbog krivičnog djela navođenja na ovjeravanje neistinitog sadržaja, koje se odnosi na davanje neistinitih podataka radi njihovog ovjeravanja pred nadležnim organom. Taj dio postupaka odnosi se na osobe koje su mijenjale prebivalište, pišu Vijesti.

Šest osoba oglašeno je krivim za ovo krivično djelo. Od toga, tri osobe osuđene su na kazne zatvora koje će izdržavati u prostorijama u kojima stanuju. Jedna je osuđena na tri mjeseca zatvora, dok su dvije osuđene na po 45 dana.

Prema još tri osobe izrečene su uslovne osude, i to dvije kazne zatvora od po tri mjeseca i jedna od 30 dana. Kazne neće biti izvršene ukoliko osuđeni u roku od jedne godine od pravosnažnosti presude ne počine novo krivično djelo.

Jedna osoba oslobođena je optužbe, dok je u dva predmeta postupak i dalje u toku. U tri predmeta, koja obuhvataju sedam okrivljenih, donijete su presude koje još nijesu pravosnažne.

Kada je riječ o Osnovnom sudu u Bijelom Polju, savjetnik Miodrag Jelić saopštio je prethodne sedmice da je ukupno 21 osoba osuđena pred tim sudom u vezi sa lokalnim izborima u Šavniku, te da su sve izrečene kazne bile uslovne.