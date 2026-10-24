Dječak je upućen na bolničko liječenje u Klinički bolnički centar u Kotoru.

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Devetogodišnji dječak zadobio je teške povrede kada ga je juče, dok se vraćao iz škole u Lastvi Grbaljskoj, napao bik. Mještani mjesecima upozoravaju na problem lutajuće stoke i traže hitnu reakciju nadležnih, pišu Vijesti.

Prema ljekarskom nalazu dostavljenom tom mediju, bik je dječaka udario rogovima u predjelu butina, nakon čega je izgubio svijest.

Dječak je upućen na bolničko liječenje u Klinički bolnički centar u Kotoru. U medicinskoj dokumentaciji navedeni su nagnječenje desne butine i desne strane grudnog koša, kao i potres mozga.

Mještani Lastve Grbaljske ranije su upozoravali da slobodno kretanje stoke predstavlja ozbiljan problem za bezbjednost građana i njihovu imovinu.

U apelu koji su krajem avgusta uputili naveli su da životinje svakodnevno ulaze u privatna dvorišta, bašte i imanja, uništavaju zasade i oštećuju ograde i vozila.

„Građani više ne znaju kome da se obrate, kome da prijave štetu i ko je odgovoran za to da se stoka ukloni sa javnih površina i iz privatnih posjeda“, istakli su tada mještani.

Prema njihovim navodima, stoka se ranije nalazila u ograđenom prostoru u polju, ali je ograda uklonjena tokom radova na bulevaru Budva–Tivat, nakon čega su životinje počele slobodno da se kreću naseljem.

Mještani su tada upozorili da se problem iz dana u dan pogoršava, a napad na dječaka dodatno je ukazao na ozbiljnost njihovih ranijih upozorenja.