Svjedokinja Jovana Belojević kazala je danas pred Višim sudom u Podgorici da ju je optuženi Nikola Petrović zvao u noći kada je ubijen Ivan Milačić, ali da se ona nije javila na taj poziv.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

,,Zvala sam ga sjutradan da ga pitam je li sve u redu. Preko poruka smo pričali nešto oko policije. Pokojnog znam iz viđenja, ali mi ga Nikola nikada nije spomenuo", naglasila je Belojević, kako piše Pobjeda.

Podsjetimo, Petroviću se sudi zbog ubistva Milačića i ranjavanja Strahinje Raonića 19. jula prošle godine u bašti podgoričkog lokala „Taormina“.

Dodala je da je dan nakon zločina Petrović došao da od nje traži novac, ali da mu ga nije dala.

Na pitanje tužiteljke Irene Burić zbog čega je pitala optuženog je li sve u redu, svjedokinja je objasnila da ju je majka Petrovića obavijestila da je policija pitala za njega.

,,Dobila sam informaciju od njegove majke da je njenom bivšem partneru upala ili dolazila policija i pitala ga za Nikolu", kazala je svjedokinja.

Ona je pred sutkinjom Katarinom Padalicom pojasnila da je Petrovića pitala je li sve u redu jer se mjesec dana ranije napio i završio u betonjerci.

,,Kad me tako kasno pozove, uvijek pitam je li sve u redu jer ne znam da li je bio na žurci pa završio u betonjerci, da li se možda posvađao sa bivšom djevojkom i slično", navela je Belojević.

U nastavku suđenja pred Višim sudom u Podgorici, saslušan je i svjedok Nikola Lekić, koji je te večeri radio kao konobar u lokalu „Taormina“, prenosi Pobjeda.

On je ispričao da se sve dogodilo pri kraju njegove smjene.

,,U jednom momentu sam vidio pokojnog kako naglo kreće naprijed. Nakon toga je bila pucnjava i vriska, tada smo se svi razbježali. Nijesam poznavao pokojnog niti sam vidio optuženog za ubistvo", decidan je bio Lekić.

U svojstvu svjedoka saslušana je i Iva Čađenović, koja je kazala da je oko 23 sata sa sestrom Kristinom, inače suprugom Milačića, došla u „Taorminu“, gdje su za stolom bili Milačić i još nekoliko osoba.

,,Ja sam sjedjela preko puta Ivana. Kad je Strahinja viknuo Ivanu da pazi, ja sam tada vidjela momka koji je dolazio s leđa i tada sam primijetila da je u tamnoj garderobi sa kačketom. Čula sam pucnje, ali ne znam tačan broj", ispričala je Čađenović pred tročlanim vijećem sutkinje Padalice.

Ona je navela da napadaču nije vidjela lice.

Sutkinja Padalica ukazala je na razlike u iskazu koji je Čađenović ranije dala pred tužiteljkom Burić, kada je saopštila da je čula 10 pucnjeva i da nije vidjela okrivljenog Petrovića.

,,,Ne znam zašto kod tužioca nijesam rekla da je Strahinja rekao „Ivane, pazi“, bila sam pod tremom, pojasnila je svjedokinja.

Podsjećamo, Petrović je prilikom iznošenja odbrane tvrdio da je sa Milačićem bio u svađi, da je od njega dobio batine te da ga je ubio iz straha, iako je, kako je naveo, planirao samo da ga prepadne, javlja Pobjeda.

Uhapšen je 22. jula u Sutomoru, nakon policijske potrage, a dan kasnije priveden je u Više državno tužilaštvo, gdje se branio ćutanjem.

Ivan Milačić (33) ranije je bio poznat bezbjednosnim službama i dovođen u vezu sa djelovanjem organizovanih kriminalnih grupa.

Bio je osuđen na tri godine zatvora zbog produženog krivičnog djela nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, a u februaru prošle godine oslobođen je optužbi za ubistvo Saše Klikovca iz 2020. godine.

Iz policije su ranije saopštili da se ubistvo Milačića, prema operativnim podacima, dovodi u vezu sa obračunima organizovanih kriminalnih grupa.

Suđenje se nastavlja 3. novembra.