"Živeli smo kao cimeri": Ova influenserka se razvela nakon porođaja, a već pronašla novu ljubav

Nađa Mitov prvi put javno je govorila o novom partneru.

Izvor: Instagram/printscreen

Popularna influenserka Nađa Mitov nakon dve godine braka razvela se od supruga Bojana sa kojim ima ćerku Taru.

Sada je prvi put javno potvrdila da je njihovoj ljubavi došao kraj, a pažnju je privukla i priča o novom emotivnom odnosu i muškarcu koji je osvojio njeno srce.

"Zaljubljena sam, on je čovek mog života!", poručila je Nađa.

O problemima u braku nije govorila javno

Iako je na društvenim mrežama redovno delila trenutke iz svakodnevnog života, o narušenim odnosima i problemima u braku nije govorila. Posebnu pažnju privuklo je njeno priznanje da su Bojan i ona duže vreme funkcionisali bez emotivne bliskosti, te da su primarno zbog ćerke Tare pokušavali da sačuvaju bračnu zajednicu.

"Živeli smo kao cimeri!", priznala je influenserka tokom razgovora.

Influenserka se osvrnula i na život nakon razvoda, odnos sa bivšim suprugom, ali i novo emotivno poglavlje.

Evo šta joj se desilo pred svadbu

Kako je ispričala u jednom videu, dosta stvari je sama organizovala za venčanje i odlučila je da dan pred venčanje odmora, ali je život imao drugačiji plan.

"Jela sam jagode, ali ih nisam oprala u sodi bikarboni. Legla sam oko pola 12 da spavam i bila mi je muka, nisam mogla da spavam. Trpela sam, a onda sam pogledala u sat i videla da je pola 1, i dalje sam trpela. Ustala sam u pola 2 i ispovraća se. Mislila sam da će mi biti bolje, ali sam počela da povraćam na pet minuta do pet ujutru. Nekontrolisano sam povraća. Kada sam popila lekove mislila sam da će mi biti bolje, ali sam i dalje povrćala. Primila sam infuziju i onda sam otišla na frizuru i šminku. Sve je bilo savršeno osim mene koja sam se osećala očajno, a onda sam morala da krenem na crkveno venčanje", ispričala je Nađa.

Kako joj je organizam bio iscrpljen od nespavanja i bolova u stomaku, Nađi je pozlilo u toku crkvenog venčanja, te je jedan deo sedela na stolici, jer se nije osećala dobro.