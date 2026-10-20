Specijalno državno tužilaštvo je pokrenulo krivični postupak protiv državljanina Albanije, koji je osumnjičen za krivično djelo pranje novca.
Specijalno državno tužilaštvo (SDT) je, postupajući po krivičnoj prijavi Specijalnog policijskog odjeljenja, donijelo naredbu o sprovođenju istrage i pokrenulo krivični postupak protiv I.M. iz Albanije, za krivično djelo pranje novca, saopštili su iz SDT-a.
“Predmet istrage je to što je okrivljeni držao novac i vršio njegov prenos sa znanjem u trenutku prijema da je pribavljen kriminalnom djelatnošću – prodajom opojnih droga, jer je 58.995 britanskih i škotskih funti, koje su stečene prodajom kokaina i ekstazija, sakrio na više različitih mjesta u putničkom vozilu kojim se dovezao iz Hrvatske u Crnu Goru i kod sebe, ali je novac pronađen i otkriven od carinskih službenika na graničnom prelazu Debeli brijeg”, navode iz SDT-a.
Kako se zaključuje, I.M. je na predlog Specijalnog državnog tužilaštva sudija za istragu Višeg suda u Podgorici odredio pritvor.