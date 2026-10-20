Specijalno državno tužilaštvo je pokrenulo krivični postupak protiv državljanina Albanije, koji je osumnjičen za krivično djelo pranje novca.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Specijalno državno tužilaštvo (SDT) je, postupajući po krivičnoj prijavi Specijalnog policijskog odjeljenja, donijelo naredbu o sprovođenju istrage i pokrenulo krivični postupak protiv I.M. iz Albanije, za krivično djelo pranje novca, saopštili su iz SDT-a.

“Predmet istrage je to što je okrivljeni držao novac i vršio njegov prenos sa znanjem u trenutku prijema da je pribavljen kriminalnom djelatnošću – prodajom opojnih droga, jer je 58.995 britanskih i škotskih funti, koje su stečene prodajom kokaina i ekstazija, sakrio na više različitih mjesta u putničkom vozilu kojim se dovezao iz Hrvatske u Crnu Goru i kod sebe, ali je novac pronađen i otkriven od carinskih službenika na graničnom prelazu Debeli brijeg”, navode iz SDT-a.

Kako se zaključuje, I.M. je na predlog Specijalnog državnog tužilaštva sudija za istragu Višeg suda u Podgorici odredio pritvor.