Lepa Brena danas slavi rođendan, a mi vam donosimo zanimljivosti iz njenog života i karijere koja traje više od četiri decenije.
Lepa Brena danas slavi rođendan. Rođena je u Tuzli, odrasla u Brčkom, a prekretnica u njenom životu bio je ulazak u bend Slatki greh početkom osamdesetih. Vrlo brzo je osvojila celu Jugoslaviju i postala najveća muzička zvezda u regionu.
Pogledajte kako je nekada izgledala:
Preživela avionsku nesreću, igrala košarku i osvojila Jugu: Otkrivamo zanimljivosti o Lepoj Breni koje niste znali
Lepa Brena
Slatki greh i Lepa Brena
Lepa Brena spot za pesmu Tamba Lamba
Hajde da se volimo 1
Lepa Brena Čačak Čakak
Lepa Brena Bato Bato
Minimaks i Lepa Brena
Tim povodom, donosimo vam zanimljivosti iz njenog života koje možda niste znali.
"Jugoslovenka" kao simbol nostalgije
- Pesma "Jugoslovenka" postala je pravi simbol zajedništva i nostalgije za nekadašnjom Jugoslavijom, a u numeri su gostovali tada izuzetno popularni pevači Alen Islamović i Vlado Kalember.
Poznata po ekstavagantnom stilu
Bila je prepoznatljiva po smelim, ekstravagantnim scenskim kostimima, mini-šortsevima i glamuroznom imidžu koji je postao njen lični pečat, uz čestu saradnju sa vodećim domaćim dizajnerima.
Ovako je nekada izgledala:
Preživela avionsku nesreću, igrala košarku i osvojila Jugu: Otkrivamo zanimljivosti o Lepoj Breni koje niste znali
Lepa Brena Sitnije, Cile sitnije
Lepa Brena venčanje
Preživela dramu u avionu
- Tokom 1986. godine doživela je pravu dramu u vazduhu kada je avion kojim je putovala na zakazani koncert morao prinudno da sleti, ali na sreću niko nije bio povređen.
Bavi se humanitarnim radom
- Tokom ratnih devedesetih, Brena i njen suprug Boba aktivno su učestvovali u humanitarnim akcijama, pomažući izbeglicama i donirajući novac za obnovu domova.
Posvećena porodici
- Poznata je po tome što joj je porodica uvek na prvom mestu, pa se njen brak i odnos sa suprugom i decom često navode kao jedan od najstabilnijih primera na javnoj sceni.
Pogledajte fotografije sa njenim najmlađim sinom:
Preživela avionsku nesreću, igrala košarku i osvojila Jugu: Otkrivamo zanimljivosti o Lepoj Breni koje niste znali
Bata Živojinović je upoznao sa Bobom
- Brena je priznala da je Bobu prvo ugledala u novinama i poželela da ga upozna. Spojio ih je slučaj na promociji filma "Hajde da se volimo", uz malu pomoć slavnog glumca Bate Živojinovića.
Preživela avionsku nesreću, igrala košarku i osvojila Jugu: Otkrivamo zanimljivosti o Lepoj Breni koje niste znali
Obožava tenis
Uz supruga, nekadašnjeg uspešnog tenisera, i sama je zavolela ovaj sport, pa tenis često igra rekreativno i redovno pruža podršku našim sportistima na velikim takmičenjima.
Preživela avionsku nesreću, igrala košarku i osvojila Jugu: Otkrivamo zanimljivosti o Lepoj Breni koje niste znali
Ljubitelj životinja
U domu Živojinovića uvek ima mesta za kućne ljubimce, a pevačica često ističe da joj društvo njihovih pasa donosi mir i pravo opuštanje.
Bavila se košarkom
Uspešnu karijeru koja traje više od četiri decenije Fahreta Jahić izgradila je pod nadimkom Lepa Brena koji je dobila davne 1975. godine, još u srednjoškolskim danima, a za sve je "kriv" njen košarkaški trener.
Visoka 178 cm
Duge noge su od samog početka njen zaštitni znak: Brena je visoka 178 centimetara, dok dužina njenih nogu iznosi impresivnih 113 cm.
Preživela avionsku nesreću, igrala košarku i osvojila Jugu: Otkrivamo zanimljivosti o Lepoj Breni koje niste znali