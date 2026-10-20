Lepa Brena danas slavi rođendan, a mi vam donosimo zanimljivosti iz njenog života i karijere koja traje više od četiri decenije.

Izvor: Instagram/lepabrenaa

Lepa Brena danas slavi rođendan. Rođena je u Tuzli, odrasla u Brčkom, a prekretnica u njenom životu bio je ulazak u bend Slatki greh početkom osamdesetih. Vrlo brzo je osvojila celu Jugoslaviju i postala najveća muzička zvezda u regionu.

Pogledajte kako je nekada izgledala:

Vidi opis Preživela avionsku nesreću, igrala košarku i osvojila Jugu: Otkrivamo zanimljivosti o Lepoj Breni koje niste znali Lepa Brena Slatki greh i Lepa Brena Lepa Brena spot za pesmu Tamba Lamba Hajde da se volimo 1 Lepa Brena Čačak Čakak Lepa Brena Bato Bato Minimaks i Lepa Brena Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube printscreen Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Printscreen/ YouTube Reflektor Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Youtube/ roby0044/Printscreen Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Youtube/ roby0044/Printscreen Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Printskrin/Youtube/Lepa Brena Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Youtube / Lepa Brena Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Youtube Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: YouTube/Lepa Brena Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: YouTube/Lepa Brena Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Youtube Br. slika: 10 10 / 10

Tim povodom, donosimo vam zanimljivosti iz njenog života koje možda niste znali.

"Jugoslovenka" kao simbol nostalgije

Pesma "Jugoslovenka" postala je pravi simbol zajedništva i nostalgije za nekadašnjom Jugoslavijom, a u numeri su gostovali tada izuzetno popularni pevači Alen Islamović i Vlado Kalember.

Lepa Brena - Jugoslovenka (Official Video 1989) Izvor: YouTube

Poznata po ekstavagantnom stilu

Bila je prepoznatljiva po smelim, ekstravagantnim scenskim kostimima, mini-šortsevima i glamuroznom imidžu koji je postao njen lični pečat, uz čestu saradnju sa vodećim domaćim dizajnerima.

Ovako je nekada izgledala:

Vidi opis Preživela avionsku nesreću, igrala košarku i osvojila Jugu: Otkrivamo zanimljivosti o Lepoj Breni koje niste znali Lepa Brena Sitnije, Cile sitnije Lepa Brena venčanje Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube / Lepa Brena Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: MN Press Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: MN Press Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: MN Press Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: MN Press Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: YouTube/Lepa Brena/printscreen Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: YouTube/Lepa Brena Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Youtube/ Lepa Brena Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Youtube Br. slika: 9 9 / 9 AD

Preživela dramu u avionu

Tokom 1986. godine doživela je pravu dramu u vazduhu kada je avion kojim je putovala na zakazani koncert morao prinudno da sleti, ali na sreću niko nije bio povređen.

Bavi se humanitarnim radom

Tokom ratnih devedesetih, Brena i njen suprug Boba aktivno su učestvovali u humanitarnim akcijama, pomažući izbeglicama i donirajući novac za obnovu domova.

Posvećena porodici

Poznata je po tome što joj je porodica uvek na prvom mestu, pa se njen brak i odnos sa suprugom i decom često navode kao jedan od najstabilnijih primera na javnoj sceni.

Pogledajte fotografije sa njenim najmlađim sinom:

Bata Živojinović je upoznao sa Bobom

Brena je priznala da je Bobu prvo ugledala u novinama i poželela da ga upozna. Spojio ih je slučaj na promociji filma "Hajde da se volimo", uz malu pomoć slavnog glumca Bate Živojinovića.

Obožava tenis

Uz supruga, nekadašnjeg uspešnog tenisera, i sama je zavolela ovaj sport, pa tenis često igra rekreativno i redovno pruža podršku našim sportistima na velikim takmičenjima.

Vidi opis Preživela avionsku nesreću, igrala košarku i osvojila Jugu: Otkrivamo zanimljivosti o Lepoj Breni koje niste znali Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Printskrin, Youtube/Grand News Tv Grand Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: Printskrin, Youtube/Grand News Tv Grand Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: Printskrin, Youtube/Grand News Tv Grand Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: Printskrin, Youtube/Grand News Tv Grand Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: Printskrin, Youtube/Grand News Tv Grand Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: Printskrin, Youtube/Grand News Tv Grand Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: Printskrin, Youtube/Grand News Tv Grand Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: Printskrin, Youtube/Grand News Tv Grand Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: Printskrin, Youtube/Grand News Tv Grand Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: Printskrin, Youtube/Grand News Tv Grand Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: Printskrin, Youtube/Grand News Tv Grand Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: Printskrin, Youtube/Grand News Tv Grand Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: Printskrin, Youtube/Grand News Tv Grand Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: Printskrin, Youtube/Grand News Tv Grand Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: Printskrin, Youtube/Grand News Tv Grand Br. slika: 15 15 / 15 AD

Ljubitelj životinja

U domu Živojinovića uvek ima mesta za kućne ljubimce, a pevačica često ističe da joj društvo njihovih pasa donosi mir i pravo opuštanje.

Bavila se košarkom

Uspešnu karijeru koja traje više od četiri decenije Fahreta Jahić izgradila je pod nadimkom Lepa Brena koji je dobila davne 1975. godine, još u srednjoškolskim danima, a za sve je "kriv" njen košarkaški trener.

Visoka 178 cm

Duge noge su od samog početka njen zaštitni znak: Brena je visoka 178 centimetara, dok dužina njenih nogu iznosi impresivnih 113 cm.