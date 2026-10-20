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Preživela avionsku nesreću, igrala košarku i osvojila Jugu: Otkrivamo zanimljivosti o Lepoj Breni koje niste znali

Preživela avionsku nesreću, igrala košarku i osvojila Jugu: Otkrivamo zanimljivosti o Lepoj Breni koje niste znali

Autor Ana Živančević
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Lepa Brena danas slavi rođendan, a mi vam donosimo zanimljivosti iz njenog života i karijere koja traje više od četiri decenije.

Otkrivamo zanimljivosti o Lepoj Breni koje niste znali Izvor: Instagram/lepabrenaa

Lepa Brena danas slavi rođendan. Rođena je u Tuzli, odrasla u Brčkom, a prekretnica u njenom životu bio je ulazak u bend Slatki greh početkom osamdesetih. Vrlo brzo je osvojila celu Jugoslaviju i postala najveća muzička zvezda u regionu.

Pogledajte kako je nekada izgledala:

Tim povodom, donosimo vam zanimljivosti iz njenog života koje možda niste znali.

"Jugoslovenka" kao simbol nostalgije

  • Pesma "Jugoslovenka" postala je pravi simbol zajedništva i nostalgije za nekadašnjom Jugoslavijom, a u numeri su gostovali tada izuzetno popularni pevači Alen Islamović i Vlado Kalember.
Lepa Brena - Jugoslovenka (Official Video 1989)
Izvor: YouTube

Poznata po ekstavagantnom stilu

Bila je prepoznatljiva po smelim, ekstravagantnim scenskim kostimima, mini-šortsevima i glamuroznom imidžu koji je postao njen lični pečat, uz čestu saradnju sa vodećim domaćim dizajnerima.

Ovako je nekada izgledala:

Preživela dramu u avionu

  • Tokom 1986. godine doživela je pravu dramu u vazduhu kada je avion kojim je putovala na zakazani koncert morao prinudno da sleti, ali na sreću niko nije bio povređen.

Bavi se humanitarnim radom

  • Tokom ratnih devedesetih, Brena i njen suprug Boba aktivno su učestvovali u humanitarnim akcijama, pomažući izbeglicama i donirajući novac za obnovu domova.

Posvećena porodici

  • Poznata je po tome što joj je porodica uvek na prvom mestu, pa se njen brak i odnos sa suprugom i decom često navode kao jedan od najstabilnijih primera na javnoj sceni.

Pogledajte fotografije sa njenim najmlađim sinom:

Bata Živojinović je upoznao sa Bobom

  • Brena je priznala da je Bobu prvo ugledala u novinama i poželela da ga upozna. Spojio ih je slučaj na promociji filma "Hajde da se volimo", uz malu pomoć slavnog glumca Bate Živojinovića.

Obožava tenis

Uz supruga, nekadašnjeg uspešnog tenisera, i sama je zavolela ovaj sport, pa tenis često igra rekreativno i redovno pruža podršku našim sportistima na velikim takmičenjima.

Ljubitelj životinja

U domu Živojinovića uvek ima mesta za kućne ljubimce, a pevačica često ističe da joj društvo njihovih pasa donosi mir i pravo opuštanje.

Bavila se košarkom

Uspešnu karijeru koja traje više od četiri decenije Fahreta Jahić izgradila je pod nadimkom Lepa Brena koji je dobila davne 1975. godine, još u srednjoškolskim danima, a za sve je "kriv" njen košarkaški trener.

Visoka 178 cm

Duge noge su od samog početka njen zaštitni znak: Brena je visoka 178 centimetara, dok dužina njenih nogu iznosi impresivnih 113 cm.

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