Kako se navodi u saopštenju, njemu se na teret stavlja krivično djelo zloupotreba službenog položaja.

Izvor: MONDO / Bojana Zimonjić

,,Kolašinska policija podnijela je krivičnu prijavu protiv Č.B. urbanističko – građevinskog inspektora Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine (MDUP), zbog sumnje da, vršeći poslove nadzora, nadležnima nije dostavljao zapisnike i drugu dokumentaciju, te da je time sebi ili drugom pribavio imovinsku korist", navodi se u saopštenju Uprave policije.

Kako se navodi u saopštenju, njemu se na teret stavlja krivično djelo zloupotreba službenog položaja.

"Sumnja se da Č.B, u dužem vremenskom periodu, vršeći poslove inspekcijskog nadzora, nije dostavljao nadležnim organima zapisnike i drugu dokumentaciju u predmetima u kojima je konstatovano građenje objekata bez prijave i dokumentacije za građenje, te da je takvim nevršenjem službene dužnosti omogućio licima na koja su se odnosili inspekcijski nadzori da izbjegnu blagovremeno postupanje nadležnih državnih organa, čime je sebi ili drugom pribavio protivpravnu imovinsku korist", ističe se u saopštenju.

Kako se navodi, policajci su prethodno, preduzimajući aktivnosti u cilju utvrđivanja eventualne zloupotrebe ili drugih nezakonitih radnji, kod sudije za istragu Osnovnog suda u Kolašinu inicirali izdavanje naredbe za pretres i po pribavljanju naredbe izvršili su pretres prostorija Inspekcije zaštite prostora u Kolašinu, kojom prilikom su privremeno oduzeli predmete iz nadležnosti ove Inspekcije za prethodni period, a na osnovu čije analize i preduzetih dodatnih mjera i radnji, te utvrđivanja činjenica, se došlo do sumnje da je Č.B. izvršio navedeno krivično djelo.

"Od Č.B. je u policijskim prostorijama uzeta izjava na zapisnik u odnosu na navedene okolnosti. O svemu je upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kolašinu, koji je ocijenio da se u radnjama Č.B. stiču bitni elementi krivičnog djela zloupotreba službenog položaja i naložio da se tom tužilaštvu podnese krivična prijava protiv njega, zbog sumnje da je izvršio navedeno krivično djelo", zaključuju u saopštenju.