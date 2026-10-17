Sarajevska policija uhapsila je Harisa Karadžu zbog pokušaja ubistva Almera Inajetovića. Ovaj mafijaški napad pokrenuo je brutalnu osvetu, a uhapšeni se povezuje sa zloglasnim kavačkim klanom.

Izvor: Profimedia/Armin Durgut / Pixel Media

MUP Kantona Sarajevo sinoć je, po naredbi Tužilaštva Kantona Sarajevo, uhapsio Harisa Karadžu zbog sumnje da je pokušao da izvrši ubistvo Almera Inajetovića, piše portal Istraga.

Napad koji je Inajetović jedva preživio dogodio se 5. decembra prošle godine u Starom Gradu u Sarajevu. Kako su tada objavili mediji, napadač je na mjesto događaja došao sa fantomkom na glavi i na Inajetovića ispalio tri metka u leđa. Inajetović je tada brzo prebačen u Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, da bi tek tri mjeseca kasnije bio otpušten iz bolnice.

Pucao na braću Livnjak

Na osvetu Inajetovića nije trebalo dugo čekati. Odmah nakon izlaska iz bolnice, u aprilu ove godine, Inajetović je krenuo u potragu za Adnanom Maglićem, vjerujući da je on naručilac ubistva.

Inajetović je 24. aprila ove godine, tražeći Maglića, u bašti restorana kod Minje u Sarajevu, pucao na braću Livnjak – Nihada i Nedima. Nedim Livnjak je kasnije u bolnici od posljedica ranjavanja i preminuo.

Braća Nihad i Nedim Livnjak dio su kriminalne grupe Adnana Maglića, sa kojim je blizak i sinoć uhapšeni Haris Karadža.

Adnanu Magliću je nedavno potvrđena optužnica zajedno sa Admirom Arnautovićem Šmrkom i drugima zbog organizovanog kriminala, neovlašćenog prometa opojnim drogama i oružjem, pranja novca, kao i teških krivičnih djela protiv života i tijela.

Veze sa kavačkim klanom

Karadža je takođe povezan i sa kavačkim klanom, jednom od najmoćnijih i najnasilnijih kriminalnih organizacija sa Balkana. Ranije je dovođen i u vezu sa pripremom ubistva Admira Arnautovića Šmrka kada je ovaj, prema navodima medija iz Srbije, bio blizak škaljarskom klanu.

Karadža je bio uhapšen i u decembru 2024. godine od strane pripadnika Federalne uprave policije zbog sumnje u izvršenje više krivičnih djela. Akcija je tada sprovedena u saradnji sa Obavještajno-bezbjednosnom agencijom (OSA) BiH.

Tada je kod Karadže i Kenana Divljakovića na području Sarajeva pronađena određena količina eksploziva, uređaj za daljinsko aktiviranje eksplozivne naprave, zaštitni prsluk, cijev pištolja i drugi predmeti.