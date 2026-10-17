Pantović je uhapšena sinoć.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Podgoričanki Milici Pantović određeno je tužilačko zadržavanje do 72 sata nakon saslušanja u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici. Ona se sumnjiči za krivično djelo nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici, na štetu bivšeg supruga Rajka Pantovića, kao i za ugrožavanje sigurnosti njegovog pravnog zastupnika, advokata Velibora Markovića.

Marković je „Vijestima“ kazao da će tužilaštvo u nastavku postupka odlučiti da li će predložiti određivanje pritvora ili neku od mjera nadzora.

Pantović je uhapšena sinoć.

Marković je ranije danas „Vijestima“ rekao da je prijava potkrijepljena glasovnim porukama koje je njegova klijentkinja, odnosno bivša supruga njegovog klijenta, slala Rajku Pantoviću.

„Što se tiče tvog advokata, znaš kako će da prođe. Život ću da posvetim da tog čovjeka stavim onamo gdje mu je mjesto. Znači, ti više nijesi prioritet, ni tvoja sestra Biljana. Sada je prioritet advokat, pa Biljana, pa ti“, navela je Pantović u jednoj od poruka, tvrdi Marković.

Advokat je kazao da je ona u istoj poruci, prije tih riječi, navela da ima „oružje i moć“ i da će se na taj način obračunati s njim.

„Ukazao sam policiji da imam četvoro djece, od kojih je troje maloljetno i živi u Podgorici, kao i da mi je prije desetak godina zapaljen automobil, na podstrekavanje osobe koja je izgubila spor protiv stranke koju sam zastupao. Tako da se moramo osjećati ugroženim zbog navedenih prijetnji, koje se odnose na mene i moju porodicu“, rekao je Marković.

Objasnio je da Rajka Pantovića, njegovu sestru Biljanu i njihovog oca zastupa u više sporova protiv Milice Pantović, koji se odnose na porodične i imovinskopravne odnose.