Podgoričanka Milica Pantović uhapšena je sinoć zbog sumnje da je prijetnjama ugrozila sigurnost advokata Velibora Markovića, koji zastupa njenog bivšeg supruga Rajka Pantovića i članove njegove porodice, rečeno je "Vijestima" iz više izvora, što je potvrdio i Marković.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Prema njegovim riječima, prijava je potkrijepljena glasovnim porukama koje je Pantović slala bivšem suprugu, a u kojima je iznijela prijetnje na račun njegovog advokata.

"Što se tiče tvog advokata, znaš kako će da prođe. Život ću da posvetim da tog čovjeka stavim onamo gdje mu je mjesto. Znači, ti više nisi prioritet, ni tvoja sestra Biljana. Sada je prioritet advokat, pa Biljana, pa ti", navela je Pantović u jednoj od poruka, tvrdi Marković.

Advokat je kazao da je ona u istoj poruci, prije tih riječi, navela da ima "oružje i moć" i da će se na taj način obračunati s njim.

"Ukazao sam policiji da imam četvoro djece, od kojih je troje maloljetno i živi u Podgorici, kao i da mi je prije desetak godina zapaljen automobil, na podstrekavanje osobe koja je izgubila spor protiv stranke koju sam zastupao. Tako da se moramo osjećati ugroženim zbog navedenih prijetnji, koje se odnose na mene i moju porodicu", rekao je Marković.

Objasnio je da Rajka Pantovića, njegovu sestru Biljanu i njihovog oca zastupa u više sporova protiv Milice Pantović, iz oblasti porodičnih i imovinskopravnih odnosa.

Smatra da je upravo njegovo angažovanje u tim postupcima razlog njenog animoziteta i prijetnji na njegov račun, dodajući da očekuje uspjeh u tim sporovima.

"Očigledno je to razlog njegnog animoziteta i iznijetih prijetnji na moj račun, jer je očigledno da ću u svim tim sporovima uspjeti", kazao je on.

Marković je kazao da je ovo prva prijava koju je podnio, dodajući da je ona provela noć u policiji i da se danas očekuje njeno saslušanje u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici

"Zbog sumnje da je počinila krivično djelo ugrožavanje sigurnosti iz člana 168 Krivičnog zakonika Crne Gore".

Marković je upozorio da će svaku narednu prijetnju prijaviti nadležnim organima, prenose "Vijesti".

"Dugo sam trpio lažna prijavljivanja od pojedinih nevladinih organizacija, ali ću ubuduće svaki njihov mig, odnosno provokaciju, prijaviti nadležnim organima", kazao je.