Prema indikativnom gantogramu Ministarstva, od obezbjeđivanja finansiranja i pribavljanja urbanističko-tehničkih i lokacijskih uslova do tehničkog pregleda i predaje objekta predviđen je period od 42 do 44 mjeseca

Izvor: MONDO/Gordana Šćepanović

Izgradnja novog Istražnog zatvora u Podgorici, kapaciteta 216 pritvorskih mjesta, mogla bi trajati od 18 do 24 mjeseca. Ipak, prije početka radova potrebno je završiti brojne planske, finansijske, projektantske i tenderske procedure, zbog čega bi realizacija cijelog projekta mogla potrajati do 44 mjeseca, prenose Vijesti.

To se navodi u Predlogu plana aktivnosti sa dinamikom realizacije projekta, koji je pripremilo Ministarstvo javnih radova (MJR), a Vlada nedavno objavila.

U dokumentu se naglašava da su predviđeni rokovi okvirni i da će stvarna dinamika zavisiti od više faktora, među kojima su izmjene planske dokumentacije, postupci javnih nabavki, eventualne žalbe i pribavljanje potrebnih saglasnosti nadležnih institucija.

Prema indikativnom gantogramu Ministarstva, od obezbjeđivanja finansiranja i pribavljanja urbanističko-tehničkih i lokacijskih uslova do tehničkog pregleda i predaje objekta predviđen je period od 42 do 44 mjeseca. Taj rok, međutim, počinje da se računa tek kada budu stvoreni planski preduslovi za izgradnju, kroz izmjene i dopune planske dokumentacije koje su u toku.

Uprava za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS) već je dostavila programsku osnovu za izradu Idejnog i Glavnog projekta budućeg zatvora, predviđenog za smještaj 216 osoba.

Program obuhvata standarde ličnog prostora pritvorenika, odvajanje različitih kategorija korisnika, smještajne i prijemne blokove, prostorije za boravak van ćelija i šetnju, posjete i komunikaciju sa braniocima, kao i zdravstvene i psihološke sadržaje. Predviđeni su i administrativni prostori, prostorije za zaposlene, sistemi tehničke i fizičke zaštite, protivpožarna zaštita, instalacije, pristupačnost i funkcionalno razdvajanje kretanja unutar objekta.

Prije početka realizacije neophodno je izmijeniti i dopuniti plansku dokumentaciju, nakon čega treba potvrditi lokaciju, odnosno parcele na kojima će se graditi zatvor, kao i pravni osnov za izgradnju.

Slijedi pribavljanje urbanističko-tehničkih i posebnih uslova, kao i provjera mogućnosti priključenja objekta na saobraćajnu, elektroenergetsku, vodovodnu, kanalizacionu, telekomunikacionu i ostalu potrebnu infrastrukturu, pišu Vijesti.

Na osnovu dobijenih uslova Ministarstvo pravde i UIKS treba da dopune i usaglase Programski i Projektni zadatak.

Jedno od ključnih pitanja je i način finansiranja projekta. Ministarstvo javnih radova predlaže da Ministarstvo finansija, u saradnji sa resorima pravde i javnih radova, razmotri mogućnost korišćenja postojeće budžetske aktivnosti namijenjene izgradnji objekta za potrebe UIKS-a u Mojkovcu, uz odgovarajuću izmjenu naziva i sadržaja budžetske pozicije.

Ministarstvo finansija trebalo bi da donese konačnu odluku o modelu finansiranja, budžetskom evidentiranju i raspoloživosti sredstava, kao i o mogućnosti korišćenja planiranih izvora novca i eventualnim saglasnostima finansijera.

Potrebno je utvrditi i da li će u finansiranje biti uključen međunarodni finansijer, kao i da li bi odabrani model uticao na zakonsku obavezu raspisivanja javnog konkursa za arhitektonsko rješenje.

Ministarstvo je realizaciju podijelilo na pet kontrolnih tačaka, a prva predstavlja preduslov za objavljivanje postupka javne nabavke.

Za ispunjavanje kontrolne tačke KT1 neophodno je da Ministarstvo finansija potvrdi model finansiranja, da izmjenama planske dokumentacije budu stvoreni uslovi za izgradnju i da, nakon usvajanja plana, budu potvrđeni lokacija i urbanističko-tehnički uslovi, uz obezbjeđivanje osnovnih infrastrukturnih podataka.

„Bez KT1 ne objavljuje se postupak“, navedeno je u planu Ministarstva javnih radova.

Za definisanje finansijskog okvira predviđeno je od 30 do 45 dana, dok je postupak izmjene Prostorno-urbanističkog plana već u toku. Za pribavljanje urbanističko-tehničkih i lokacijskih uslova planirano je od 30 do 60 dana, ali tek nakon usvajanja planskog dokumenta.

Kada ti uslovi budu obezbijeđeni, Ministarstvo pravde i UIKS imaće od 15 do 30 dana da usaglase programsku osnovu sa posebnim uslovima i preciziraju obim objekta, infrastrukturu, bezbjednosne sisteme i ugrađenu i pokretnu opremu.

Za pripremu tenderske dokumentacije predviđeno je dodatnih 30 do 45 dana.

Za izgradnju zatvora predložen je model „projektuj i izgradi“, kojim bi jednim ugovorom bili obuhvaćeni izrada Idejnog rješenja, Glavnog projekta i izvođenje građevinskih radova.

Revizija tehničke dokumentacije i stručni nadzor bili bi ugovoreni kao nezavisne usluge.

Nakon pripreme tenderske dokumentacije slijedili bi javna nabavka i ugovaranje, za šta je predviđeno od četiri do šest mjeseci. U taj period uračunato je i vrijeme za eventualne žalbe.

Istovremeno bi trebalo pokrenuti postupke za angažovanje nezavisnog revizora i stručnog nadzora.

Zaključenjem ugovora po modelu „projektuj i izgradi“ bila bi ispunjena treća kontrolna tačka, KT3, čime bi počela ugovorna realizacija projekta.

Izabrani izvođač, odnosno projektant, zatim bi imao od dva do tri mjeseca za izradu Idejnog rješenja. Ono mora biti usaglašeno sa korisnikom i dobiti saglasnosti nadležnog organa, Glavnog državnog arhitekte i drugih institucija, ukoliko su potrebne.

Za izradu Glavnog projekta i njegovu reviziju predviđeno je još četiri do šest mjeseci, nakon usvajanja Idejnog rješenja.

Glavni projekat treba da obuhvati sve faze izgradnje, infrastrukturu, bezbjednosne sisteme i opremu. Nakon njegove izrade potrebno je sprovesti reviziju i otkloniti eventualne primjedbe.

Radovi mogu početi tek kada Idejno rješenje bude usvojeno, potrebne saglasnosti pribavljene, Glavni projekat izrađen i revidovan, a akt za građenje obezbijeđen.

Ova faza označena je kao kontrolna tačka KT4, odnosno „spremnost za građenje“.

Prema procjeni Ministarstva javnih radova, izgradnja novog Istražnog zatvora trebalo bi da traje od 18 do 24 mjeseca.

U tom periodu predviđeno je izvođenje građevinskih, instalaterskih i završnih radova, izgradnja potrebne infrastrukture i ugradnja ugovorene opreme. Stručni nadzor pratiće kvalitet izvedenih radova, poštovanje rokova i troškove.

Ni završetak građevinskih radova neće označiti kraj projekta. Za ispitivanje sistema, otklanjanje nedostataka, tehnički pregled, pribavljanje upotrebnog akta i predaju objekta UIKS-u planirano je dodatnih jedan do dva mjeseca, prenose Vijesti.

Tek nakon toga biće ispunjena posljednja kontrolna tačka KT5, čime bi projekat bio formalno završen.

Ministarstvo upozorava da predviđeni rokovi nijesu konačni datumi i da će se plan prilagođavati u zavisnosti od napretka projekta i mogućih zastoja.

„Dinamika se ažurira u zavisnosti od kompletiranja ulazne dokumentacije, trajanja postupka javne nabavke, eventualne zaštite prava, kroz žalbeni rok, pribavljanja saglasnosti i uslova nadležnih organa, kao i ugovorene dinamike projektovanja i izvođenja“, piše u planu.

Novi plan dolazi u godini u kojoj je ranijim državnim dokumentom već bilo predviđeno da počne izgradnja Istražnog zatvora.

U zvaničnom planu za 2026. godinu, u okviru aktivnosti „Izrada novog objekta za potrebe Zatvora Podgorica – Istražnog zatvora“, kao očekivani rezultat navedeni su izrada tehničke dokumentacije i „započeta izgradnja Istražnog zatvora do kraja 2026. godine“.

Za ovu aktivnost bilo je opredijeljeno pet miliona eura iz budžeta Crne Gore, a kao nadležni su navedeni Ministarstvo javnih radova, Ministarstvo finansija, Ministarstvo pravde i UIKS.

Prema novom planu Ministarstva javnih radova, prije početka građevinskih radova potrebno je završiti planske i lokacijske procedure, potvrditi model finansiranja, pripremiti i sprovesti javnu nabavku, zaključiti ugovor, izraditi Idejno rješenje i Glavni projekat, sprovesti reviziju i pribaviti potrebni akt za građenje.

Nedostatak smještajnih kapaciteta Istražnog zatvora u Podgorici već godinama se navodi kao problem u zvaničnim dokumentima UIKS-a.

U izvještaju za 2025. godinu navedeno je da je kapacitet Istražnog zatvora 352 mjesta, dok su se 1. januara te godine u njemu nalazile 538 osobe, među kojima 521 muškarac i 17 žena.

Godinu ranije, početkom 2024, u zatvoru je bila smještena 441 osoba, dok je kapacitet takođe iznosio 352 mjesta.

U izvještaju UIKS-a za 2023. godinu konstatovano je da je problem prebukiranosti najizraženiji upravo u Istražnom zatvoru Podgorica. Tadašnji kapacitet iznosio je 292 mjesta, a bilo je najavljeno povećanje za dodatnih 70 mjesta nakon preseljenja zdravstvene službe u novi objekat.

Prema sadašnjem planu Ministarstva javnih radova, novi Istražni zatvor trebalo bi da obezbijedi dodatnih 216 pritvorskih mjesta.