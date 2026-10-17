Zbog utvrđenih nepravilnosti u primjeni Zakona o strancima, preduzeto je ukupno 366 mjera.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Službenici Sektora granične policije, u saradnji sa inspekcijskim službama, sproveli su koordinisanu operativnu akciju „Stranac – pojačana kontrola kretanja, boravka i rada stranaca“, koja je realizovana na teritoriji cijele Crne Gore.

"Tokom akcije je kontrolisano 3.650 stranih državljana sa boravkom do 90 dana, kao i 538 stranih državljana sa odobrenim privremenim boravkom. Kontrolom su obuhvaćena i 302 ugostiteljska objekta, kladionice i kazina, 46 objekata za smještaj, 82 gradilišta, 86 preduzeća, šest turističkih organizacija, kao i dvije luke i gradske marine", navodi se u saopštenju Uprave policije.

Zbog utvrđenih nepravilnosti u primjeni Zakona o strancima, preduzeto je ukupno 366 mjera.

Dodali su da su izdata 232 prekršajna naloga i podnijete prekršajne prijave, donijeto 50 rješenja o dobrovoljnom povratku i 18 rješenja o otkazu boravka do 90 dana. Takođe, podnijete su 42 inicijative Ministarstvu unutrašnjih poslova za prestanak privremenog boravka stranaca, donijeto šest rješenja o prinudnom udaljenju, četiri rješenja o protjerivanju i tri rješenja o ukidanju vize za duži boravak (vize D).

Pored navedenog, donijeto je jedno rješenje o blažoj mjeri, u tri slučaja spriječen je prelazak državne granice, dok je privremeno oduzeto sedam dozvola za privremeni boravak i rad.