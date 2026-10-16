Prema riječima direktora Uprave policije, Lazara šćepanovića, pretres je izvršen na osnovu sudske naredbe, a policija je bila dužna da provjeri dostavljene informacije i utvrdi postoji li stvarni rizik.

Izvor: Skupština Crne Gore/F. Burzanović

Policija je identifikovala osobu koja je pod drugim imenom prijavila da odbornik Demokratske narodne partije (DNP) u Pljevljima Dragiša Kljajević posjeduje nelegalno oružje, prikupila obavještenje od nje i upoznala državnog tužioca, koji se izjasnio da nema elemenata krivičnog djela.

To je na sjednici skupštinskog Odbora za bezbjednost i odbranu saopštio direktor Uprave policije Lazar Šćepanović, odgovarajući na pitanja poslanika DNP-a Bojovića o pretresu Kljajevićevih objekata i mogućim političkim motivima tog postupanja.

Bojović je prethodno kazao da policija prilikom pretresa Kljajevićeve kuće i pomoćnih objekata, a potom i kuće u gradu, nije pronašla nelegalno oružje.

Tvrdio je da ništa nije preduzeto radi otkrivanja osobe koja je podnijela prijavu i izrazio sumnju da je cilj bila politička diskreditacija odbornika i njegove partije.

Direktor je odgovorio da je policija bez odlaganja preduzela mjere kako bi identifikovala podnosioca prijave. Prema njegovim riječima, utvrđeno je da prijavu nije podnijela osoba čije je ime bilo navedeno na koverti.

Kazao je da je identifikovani podnosilac, od kojeg je prikupljeno obavještenje, ostao pri navodima o oružju. Nije želio da otkriva njegov identitet, obrazlažući to mogućim dodatnim narušavanjem komšijskih ili poznaničkih odnosa.

Prema riječima direktora, pretres je izvršen na osnovu sudske naredbe, a policija je bila dužna da provjeri dostavljene informacije i utvrdi postoji li stvarni rizik. Odbacio je političku povezanost postupanja policije.