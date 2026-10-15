Ambasada Sjedinjenih Američkih Država potvrdila je u martu 2014. godine da je američka Komisija za hartije od vrijednosti i berzu (SEC) došla do dokaza o podmićivanju u Crnoj Gori u vezi sa privatizacijom Telekoma.

Izvor: MN Press

Viši sud u Podgorici zakazao je saslušanja u predmetu „Telekom“, nakon što je Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa Crne Gore dostavio adrese osoba koje bi, prema predlogu za sprovođenje dokaznih radnji, trebalo da budu saslušane. Ipak, adresa jednog lica iz Mađarske još nije dostavljena sudiji za istragu.

Iz podgoričkog Višeg suda „Vijestima“ je saopšteno da su adrese ostalih predloženih osoba dostavljene i da su saslušanja zakazana, ali nijesu precizirali datume niti identitet svih osoba koje će biti saslušane.

„Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa Crne Gore sudiji za istragu nije dostavio adresu lica iz Mađarske. Obavještavamo vas da su dostavljene adrese ostalih lica, koja u daljem toku postupka treba saslušati po predlogu zaštitnika za sprovođenje određenih dokaznih radnji, te da su saslušanja zakazana“, navodi se u odgovoru suda koji je potpisala savjetnica Marija Milovanović.

Prema ranijem predlogu zaštitnice imovinsko-pravnih interesa Bojane Ćirović, pred istražnim sudijom trebalo bi da se nađu bivši predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, njegova sestra Ana, nekadašnji predstavnik „Telekoma“ Oleg Obradović, Veselin Barović iz „Eurofonda“, Damjan Hosta iz kompanije „Monte Adria“ i Tomaš Morvai iz „Mađar telekoma“.

Ćirović je predložila da Milo Đukanović bude saslušan o okolnostima pripreme tendera za privatizaciju Telekoma, prihvatanju ponude mađarske kompanije i odluci Vlade da isplati manjinske akcionare. Kada je riječ o njegovoj sestri Ani, predloženo je da odgovori na pitanja o ugovoru sa američkom kompanijom „Sigma Inter Corp“, koji se odnosio na pružanje konsultantskih usluga, kao i o izvještajima o realizaciji tih poslova.

Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa preuzeo je krivično gonjenje u ime države nakon što je Specijalno državno tužilaštvo (SDT) prošle godine odbacilo krivičnu prijavu koju je podnijela Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS), ocjenjujući da je nastupila apsolutna zastara krivičnog gonjenja.

Međutim, krivično vanpretresno vijeće Višeg suda u maju je ocijenilo da apsolutna zastara za krivično djelo primanje mita nije nastupila i naložilo sudiji za istragu da ponovo razmotri predlog zaštitnika. Vrhovni sud je nakon toga odbacio kao nedozvoljen zahtjev Vrhovnog državnog tužilaštva za zaštitu zakonitosti podnesen protiv te odluke.

Afera „Telekom“ odnosi se na privatizaciju nekadašnje državne telekomunikacione kompanije, koju je 2005. godine za 114 miliona eura kupio „Mađar telekom“. MANS je 2019. godine podnio krivičnu prijavu protiv porodice Đukanović i više drugih osoba, zbog sumnji u korupciju tokom privatizacije.

Ambasada Sjedinjenih Američkih Država potvrdila je u martu 2014. godine da je američka Komisija za hartije od vrijednosti i berzu (SEC) došla do dokaza o podmićivanju u Crnoj Gori u vezi sa privatizacijom Telekoma.

Tužilaštvo je dokumentaciju iz Sjedinjenih Američkih Država dobilo u aprilu 2015. godine, ali su specijalni tužioci do početka 2019. objašnjavali da se čeka njen prevod.