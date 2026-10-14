Iz Akcije za ljudska prava (HRA) saopšteno je da je saslušanje održano gotovo 20 mjeseci nakon podnošenja tužbe.

Izvor: MONDO

Pred Osnovnim sudom u Podgorici u ponedjeljak, 12. oktobra, saslušan je Marko Vukčević, jedan od osnivača neformalne studentske grupe „Kamo śutra“, u postupku koji je pokrenut protiv Demokratske Crne Gore i njihovih funkcionera zbog javnih optužbi da su studentski protesti povezani sa kriminalnim klanovima. Iz Akcije za ljudska prava (HRA) saopšteno je da je saslušanje održano gotovo 20 mjeseci nakon podnošenja tužbe, prenosi CdM.

Studenti su tužbu podnijeli zbog izjava funkcionera Demokrata nakon masovnog ubistva na Cetinju 1. januara 2025. godine, kada su učesnici protesta zahtijevali ostavke ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića i potpredsjednika Vlade Alekse Bečića.

Iz HRA navode da su poslanici Demokrata tvrdili da iza zahtjeva studentske grupe „Kamo śutra“ stoje Milo Đukanović i kriminalni klanovi, kao i da protesti nijesu izraz volje građana, već djelovanje Bemaxa, Aca Mijajlovića, kavačkog i škaljarskog klana. Učesnike protesta su, prema navodima ove NVO, označavali kao njihove ispostave, uz mali broj zavedenih pojedinaca.

HRA ističe da za ove optužbe nikada nisu predočeni dokazi, uprkos tome što su ih studenti, zajedno sa predstavnicima HRA i Centra za ženska prava (CŽP), tražili, navodi CdM.



Vukčević je tokom saslušanja kazao da je učestvovao u organizaciji protesta i neposredno komunicirao sa Upravom policije. Prema saopštenju HRA, naveo je da se nakon javnih optužbi funkcionera Demokrata osjećao nebezbjedno na javnim mjestima i strahovao od fizičkog napada.

Dodao je da su pojedini članovi njegove šire porodice povjerovali u iznesene tvrdnje, dok su i drugi aktivisti bili izloženi targetiranju zbog angažmana u protestima.

Posebno je ukazao na to da su, pored njega, napadima bili izloženi i Milo Perović, Itana Dragojević i Hana Rastoder, koji su takođe bili aktivni u grupi „Kamo śutra“.

Punomoćnik Demokrata, advokat Nikola Angelovski, osporio je pravo Vukčevića na naknadu štete, uz obrazloženje da se sporne objave nijesu odnosile na njega lično.

S druge strane, advokat Veselin Radulović, koji zastupa tužioce, istakao je da su organizatori protesta javno označeni kao saradnici organizovanog kriminala, te da je policija Vukčevića legitimisala kao organizatora okupljanja. Predložio je i saslušanje policijskih službenika Vladimira Lekovića i Gorana Jokića.

Sud je od Uprave policije zatražio podatke o tome ko je organizovao i prijavljivao studentska okupljanja od 5. januara 2025. godine. O predlogu za saslušanje policijskih službenika odlučiće nakon što dobije tražene informacije.



Iz HRA podsjećaju da je tužba podnijeta 19. februara 2025. godine, dok je pripremno ročište održano tek 19. novembra iste godine, devet mjeseci kasnije. Ukazuju da Zakon o parničnom postupku, u članu 284, propisuje da se pripremno ročište, po pravilu, održava u roku od 30 dana od podnošenja odgovora na tužbu.

Saslušanje studenata prvobitno je bilo zakazano za 20. januar, ali je, prema navodima HRA, odlagano četiri puta. Do odlaganja je došlo zbog žalbe Demokrata na urednost tužbe, koju je Viši sud na kraju odbacio kao nedozvoljenu.

Iz ove organizacije očekuju da sud u nastavku postupka spriječi nepotrebna odlaganja, podsjećajući da član 11 Zakona o parničnom postupku obavezuje sud da postupak vodi bez odugovlačenja.

„Kada najviši državni funkcioneri nekoga optuže za veze s organizovanim kriminalom, to ozbiljno ugrožava ugled i bezbjednost tih ljudi. Mladi aktivisti koji mirno traže odgovornost institucija moraju imati djelotvornu i pravovremenu sudsku zaštitu“, poručili su iz HRA.

Naredno ročište zakazala je sutkinja Milena Brajović za 23. novembar u 9 časova, kada će biti saslušan tužilac Milo Perović.

Besplatnu pravnu pomoć studentima pruža Akcija za ljudska prava u okviru projekta za pravnu zaštitu građanskih aktivista, koji finansira Evropska zadužbina za demokratiju (EED).