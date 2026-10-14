Beranska policija podnijela je krivičnu prijavu protiv Stefana Senića (35) iz tog grada, zbog sumnje da je izvršio krivično djelo teško ubistvo u pokušaju u saizvršilaštvu, zajedno sa Miomirom Đukićem (37) saopšteno je danas iz Uprave policije.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

"Službenici Uprave policije su, nakon preduzetih brojnih policijsko-tužilačkih aktivnosti i vještačenja sprovedenih u koordinaciji sa Višim državnim tužilaštvom u Bijelom Polju, u potpunosti rasvijetlili teško krivično djelo protiv života i tijela počinjeno prije devet godina, obezbijedili neophodne materijalne i druge dokaze i procesuirali lice osumnjičeno za teško ubistvo u pokušaju. Policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Berane su, po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju, podnijeli krivičnu prijavu ovom tužilaštvu protiv S.S. (35) iz Berana, člana organizovane kriminalne grupe, zbog sumnje da je izvršio krivično djelo teško ubistvo u pokušaju u saizvršilaštvu, u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija", ističe se u saopštenju UP.

Senić se, dodaju iz UP, sumnjiči da je navedeno krivično djelo počinio na štetu četiri operativno interesantna lica iz Berana, N.J., D.K., K.S. i I.S., tako što je tokom noći između 21. i 22. oktobra 2017. godine, kao saizvršilac zajedno sa Đukićem, pripadnikom iste organizovane kriminalne grupe, ispod auta marke "Peugeot 607", koje je koristio oštećeni K.S., postavio eksplozivnu napravu mase približno dva kilograma, velike razorne moći, sa daljinskim aktiviranjem, sa ciljem da, kako se sumnja, ubije oštećene.

Đukić (OKG) je, navodi se, za ovo krivično djelo pravosnažno osuđen presudom Višeg suda u Bijelom Polju na kaznu zatvora u trajanju od tri godine i šest mjeseci, koju trenutno izdržava u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija.

"Policija intenzivno preduzima mjere i radnje u cilju pronalaska i lišenja slobode osumnjičenog S.S. Uprava policije šalje jasnu poruku pripadnicima organizovanih kriminalnih grupa i izvršiocima teških krivičnih djela da neće ostati neotkriveni niti protekom vremena izbjeći odgovornost, te da policija, u saradnji sa nadležnim državnim tužilaštvima, intenzivno i kontinuirano radi na otkrivanju, procesuiranju i privođenju pravdi izvršilaca krivičnih djela kako iz aktuelnog tako i prethodnog perioda, uz istovremeno suzbijanje destruktivnog djelovanja organizovanih kriminalnih grupa i očuvanje stabilnog bezbjednosnog ambijenta u cilju zaštite građana i njihove sigurnosti", navodi se u saopštenju.