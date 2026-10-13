Postupak vodi sudija Simo Rašović, a optužnicu zastupa specijalni tužilac Jovan Vukotić.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Pred podgoričkim Višim sudom danas je nastavljeno suđenje nekadašnjem predsjedniku opštine Budva Milu Božoviću, službeniku policije Ljubu Miloviću i Petru Lazoviću i ostalim članova grupe optužene za stvaranje kriminalne organizacije i šverc droge.

Postupak vodi sudija Simo Rašović, a optužnicu zastupa specijalni tužilac Jovan Vukotić.

Na suđenju pripadnicima navodne kriminalne grupe, svjedok O.S. govorio je o okolnostima paljenja vozila iz 2020. zbog kojeg je kao dvanaestogodišnjak bio procesuiran, tvrdeći da je tokom policijskog postupanja bio izložen torturi, prenosi "Dan".

Dok SDT smatra da njegov iskaz ukazuje na to da je krivica svaljena na lice koje nije moglo biti krivično odgovorno jer je bilo tada dijete, odbrana osporava njegovu vjerodostojnost i ukazuje na nesaglasnosti između iskaza, kao i na sadržaj video-nadzora sa pumpe „Lukoil“. Odbranu je interesovalo da li je neko u SPO i od strane policije kazao vsjedoku tada šta da izjavi.

"I dan-danas živim bez struje. Tamo smo (na pumpu) otišli da kupimo gorivo za agregat. Sjutradan je došla policija. Inspektor me je maltretirao, elektrošokerom. Dva mjeseca sam bio pod šokom. Nisam mogao da spavam. Imao sam 12 godina tada. Inspektor kojeg zovu Dado me je maltretirao. Imao sam povrede", kazao je danas pred sudom svjedok, navodeći da nije počinio krivično djelo za koje je tada procesuiran, odnosno paljenje vozila.

Sud je svjedoku ukazao na razlike između iskaza koji je danas dao pred sudom i onog koji je ranije dao pred SDT-om. Jedna od razlika odnosi se na to što je svjedok ranije kazao da nije išao kod ljekara zbog povreda koje je, kako tvrdi, zadobio usljed policijske torture, dok je danas rekao da jeste, ali da se ne sjeća gdje. Takođe, svjedok je danas kazao da, prilikom uzimanja iskaza od njega u Upravi policije, nije bila prisutna radnica Centra za socijalni rad, iako je tada bio dijete. Međutim, u ranijem iskazu naveo je da je ona bila prisutna.

Svjedok je, odgovarajući na pitanja advokata Marka Radovića, kazao da je taksi pozvao te noći oko jedan sat iza ponoći, kao i da ih je isto vozilo vratilo kući. Naveo je da je pumpa do koje je išao taksijem udaljena oko deset minuta hoda od njegove kuće, te da su bocu od litar i po za gorivo pronašli u kontejneru koji se nalazi kod pumpe. Svjedok je kazao da je taksi pozvao sa majčinog telefona, koji se tada punio, dok je njegova majka spavala.

"U zgradi "limenke" (SPO) su nas uplašili i maltretirali, pa smo mi iz straha sve lupali", kazao je, između ostalog, svjedok kada je pričao o drugom odlasku u SPO i nastavio:

"2023. je došao neki ćelavi inspektor sa džipom i povezao nas u limenku i rekao da moramo doći da nam isplate odštetu. Ta odšteta nam nije plaćena. Rekli su da će nas zvati, nisu nas zvali".

Advokat Borivoje Borović upitao je svjedoka da li smatra da ga je policija prevarila jer mu 2023. godine nije isplaćena odšteta.

"Jesu. Kako mi odštetu nisu isplatili, smatram da su me prevarili", odgovorio je svjedok.

Sudu se u jednom trenu obratio optuženi Aleksandar Keković, kojeg SDT doovdi u vezu sa djelom za koje je kao dijete procesuiran O.S. koji je danas saslušan kao svjedok.

"Ovo je klasična namještaljka SPO-a i SDT-a, postupajućeg tužioca Jovana Vukotića, uz sufliranje tužioca Vukasa Radonjića, o čemu sam govorio", da mi je već namještao prije deset, jedanaest godina, podmetanjem iskaza - kazao je sudu optuženi Keković.

Specijalni državni tužilac Jovan Vukotić naveo je da se na osnovu iskaza ovog svjedoka može zaključiti na koji je način policija tada postupala.

"Primjećujem da se iz konkretnog svjedočenja može zaključiti kako je policija postupala po nalogu prethodnih rukovodilaca iz policije. Drugi organi dovođeni su u zabludu da je slučaj riješen tako što bi se krivica svalila na nekoga ko, u krivičnopravnom smislu, ne može biti odgovoran, a sve u interesu organizovane kriminalne grupe, nasuprot zakonskom postupanju", kazao je tužilac Vukotić.

Advokat Marko Radović kazao je da je iskaz ovog svjedoka nepouzdan.

"Iskaz ovog svjedoka očigledno je neistinit, tako da ne stoje navodi tužioca koji zastupa optužnicu u vezi sa današnjim iskazom svjedoka. Želim da ukažem na očigledne nelogičnosti u iskazu koje diskredituju svjedoka. Naime, prosto je nevjerovatno da lice romske populacije, staro 12 godina, koristi taksi usluge u tu svrhu i u to vrijeme. Pri tome sam siguran da nema taksiste koji bi prihvatio da u to doba vozi dijete od 11 ili 12 godina. Posebno je interesantno to što je gorivo trebalo da koristi za agregat, a kod kuće nije imao struju, kao i to što je dijete od 12 godina u to doba pozvalo taksi sa telefona koji se punio, iako u kući nije bilo struje", kazao je advokat Radović.

Advokat Marko Radović posebno se osvrnuo na navode svjedoka o zlostavljanju od strane policije.

"Poznato mi je da u vezi sa pomenutim zlostavljanjem policijski službenik Ljekočević, niti bilo ko od policijskih službenika koji su tada postupali, nije dalje procesuiran, iako se za to znalo prije više od tri godine, kada je svjedok o tome govorio pred SDT-om. Posebno je važno to što SDT tokom istrage nije saslušao kao svjedoke Ljekočevića i ostale policijske službenike koji su tada postupali, kako bi provjerili navode i iskaz ovog svjedoka. Po mom mišljenju, na to su bili obavezni i u skladu sa Zakonikom o krivičnom postupku", istakao je advokat Radović.

On je naglasio da video-nadzor sa pumpe „Lukoil“, koji je, kako tvrdi, ključni dokaz na osnovu kojeg je policija došla do ovog svjedoka, odnosno tada osumnjičenog, ne potvrđuje ono što je O.S. danas ispričao pred sudom, prenosi "Dan".

"Shodno navedenom, predlažem da se u svojstvu svjedoka saslušaju policijski službenici čiji se potpisi nalaze na zapisniku o obavještenju koje je svjedok dao kao građanin 2020. godine", kazao je advokat Radović.

Nakon ovog predloga advokata Marka Radovića, obratio se tužilac Jovan Vukotić, koji je predložio da sud zapisnik sa današnjeg ročišta dostavi Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici kako bi se ispitali navodi svjedoka o torturi.

Na ovaj predlog tužioca reagovao je advokat Radović jer u tom slučaju pomenuti službenici ne bi mogli da svjedoče u ovom postupku jer bi protiv njih bio u toku drugi psotupak.

"Interesantno je da tužilac danas od suda traži da uradi nešto što je trebalo da bude urađeno prije tri godine. Navodi svjedoka o navodnoj torturi poznati su od 2023. godine, iz iskaza koji je tužilaštvo uzelo tokom istrage, prije podizanja ove optužnice. Zbog toga je nejasno zašto SDT, kao nadležni organ, tada nije dostavio zapisnik ODT-u, već traži da to sada uradi sud. Za potrebe ovog postupka provjerio sam da li je ODT u Podgorici pokretao postupak protiv Ljekočevića i drugih policijskih službenika. Dobio sam odgovor da nije. Interesantno je da je ODT u Podgorici uzimalo obavještenje od Ljekočevića prije više od dvije godine. Činjenica da do danas nije pokrenut postupak, prema mom mišljenju, potvrđuje tvrdnje odbrane da nije bilo osnova za njegovo pokretanje", naveo je advokat Radović. i dodao:

"Dva lica koja se terete za bacanje bombe na Štrudlu ponovo su osuđena prije tri ili četiri mjeseca, u ponovljenom postupku. Oprezno sa SKY komunikacijama – ne gledaju svi na njih na isti način. Postoji materijal u kojem se pominje da su neke sudije dobijale novac, a riječ je o časnim sudijama koje ga nisu dobijale. SDT to ne pominje zato što bi se time potvrdilo da SKY komunikacije nisu tačne".

Suđenje se nastavlja 19. oktobra.

Na optužnici Specijalnog tužilaštva nalaze se Ljubo Milović, Milo Božović, Dejan Knežević, Radoje Zvicer, Ivan Stamatović, Nebojša Bugarin, Petar Lazović, Milan Popović, Miloš Mišurović, Marko Novaković, Ivan Nikolić, Goran Stojanović, Božidar Jabučanin, Aleksandar Keković, Vladimir Bajčeta, Tihomir Adžić, Filip Zindović (koji se ranije prezivao Kljajević), Darko Knežević, Ivan Mijatović i Dražen Milović.