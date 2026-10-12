Osnovno državno tužilaštvo u Pljevljima odredilo je zadržavanje do 72 sata ujaku i sestriću zbog sumnje na nasilje u porodici. Prema navodima tužilaštva, jedan je prijetio revolverom za koji nije imao dozvolu, dok je drugi sestrića više puta udario i prijetio mu nožem.

Izvor: MONDO

“Osumnjičenom Lj.O. stavlja se na teret da je 10.10.2026. godine u selu Palež u Žabljaku, više puta udario svog sestrića M.Š. u predjelu nogu, nanoseći mu tjelesne povrede, kao i da je koristeći nož ugrozio njegovu sigurnost prijetnjom da će napasti na njegov život i tijelo”, navodi tužilaštvo.

Ovo tužilatvo je odradilo zadržavanje do 72 sata i M.Š. iz Beograda, zbog osnovane sumnje da je počinio krivično djelo nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici, u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

“M.Š. se sumnjiči da je 10. oktobra 2026. godine, u selu Palež u Žabljaku, ugrozio sigurnost svog ujaka LJ.O. prijeteći da će napasti na njegov život i tijelo. Tom prilikom, kako se sumnja, koristio je revolver za čije držanje i nošenje nije imao dozvolu”, navodi Tužilaštvo.