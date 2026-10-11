Policija je postupila po prijavi o svađi među srodnicima i otkrila pištolj sa mecima u ilegalnom posjedu kod jednog od njih.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Policija na Žabljaku je uhapsila M.Š. (41) zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija u sticaju sa krivičnim djelom nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici, i Lj.O. (53), zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici, saopšteno je iz Uprave policije (UP).

Kako su kazali, oni su uhapšeni po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Pljevljima.

Iz UP su naveli da su juče postupili po prijavi o svađi između ove dvije osobe, koje su u srodstvu, i odmah izašli na lice mjesta, koje se nalazi u jednom selu na području Opštine Žabljak.

“Na licu mjesta su zatekli Lj.O, dok se M.Š. već bio udaljio sa lica mjesta. Policija je u mjestu Njegovuđe uočila M.Š. u vozilu i zaustavila vozilo kojim je upravljao”, kazali su iz policije.

Pregledom vozila policija je pronašla i oduzela revolver marke „Magnum 357“ sa šest metaka u dobošu koji je M.Š imao u ilegalnom posjedu.

“Sa predmetnim događajem upoznat je državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Pljevljima. Od M.Š. i Lj.O. su u policijskim prostorijama uzete izjave na okolnosti događaja”, dodaju iz UP.

Nadležni državni tužilac je, nakon sagledavanja spisa predmeta, naložio da obije osobe uhapse, zbog sumnje da su izvršile navedena krivična djela.

Osumnjičeni će, uz krivičnu prijavu, u zakonom propisanom roku biti privedeni državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Pljevljima.