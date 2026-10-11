Pripadnik kriminalne grupe je prekršio mjeru zabrane napuštanja opštine.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Službenici Uprave policije utvrdili su da je M.J. iz Nikšića, pripadnik visokorizične organizovane kriminalne grupe (OKG), prekršio mjeru zabrane napuštanja teritorije opštine koju mu je izrekao Viši sud u Podgorici u postupku koji se protiv njega vodi zbog sumnje na stvaranje kriminalne organizacije.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, do otkrivanja kršenja mjere došlo je tokom operativnih aktivnosti sprovedenih juče na području Herceg Novog, usmjerenih na prevenciju i sprečavanje kriminalnih aktivnosti pripadnika organizovanih kriminalnih grupa, operativno interesantnih lica (OIL) i osoba povezanih sa njima.

“O utvrđenom kršenju mjere obaviješteno je Odjeljenje bezbjednosti Nikšić, čiji su službenici usmeno informisali postupajućeg sudiju. Sudija se izjasnio da se M.J. pusti bez zadržavanja, uz obavezu da se javlja sudu u terminima zakazanih ročišta u postupku koji se vodi pred Višim sudom u Podgorici”, kazali su iz policije.

Iz policije su naveli da će postupajući sudija o kršenju mjere biti obaviješten i pisanim putem.

Tokom istih aktivnosti u Herceg Novom, četiri osobe bliske operativno interesantnim licima – S. K. iz Nikšića, V. Đ. iz Tivta, B. K. i D. K. sa Cetinja – zatečene su bez identifikacionih dokumenata. Nakon obrade, prekršajno su kažnjene u skladu sa Zakonom o ličnoj karti.