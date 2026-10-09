Službenici O.B. Berane su lišili slobode operativno interesantno lice zbog sumnje na počinjeno krivično djelo trgovina ljudima u sticaju sa krivičnim djelom silovanje.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Službenici Odjeljenja bezbjednosti Berane su, nakon mjera i radnji koje su preduzeli u postupanju po prijavi, po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju lišili slobode operativno interesantno lice (OIL), R.G. iz Berana, zbog sumnje da je izvršio krivično djelo trgovina ljudima u sticaju sa krivičnim djelom silovanje, na štetu punoljetne ženske osobe.

"Policijsko – tužilačke mjere i radnje ukazuju na sumnju da je R.G. krivična djela izvršio na način što je, u periodu od 02.09. do 05.09.2026. godine, pod prisilom, protivno njenoj volji, držao oštećenu u kući koju koristi, radi njene seksualne eksploatacije. On je, kako se sumnja, u navedenom periodu, nad njom u nekoliko vrata izvršio silovanje, a takođe je primoravao i na seksualno odnose sa drugim licima za što je uzimao novac", saopštili su iz Uprave policije.

O događaju je, odmah po prijavi, upoznat nadležni državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju, koji je, nakon sagledavanja spisao predmeta, ocijenio da se u radnjama R.G. stiču bitni elementi krivičnog djela trgovina ljudima u sticaju sa krivičnim djelom silovanje, te naložio da se lice liši slobode.

"Krivično djelo otkriveno je na osnovu operativnog rada policijskih službenika, a Policija je dalje aktivnosti, u koordinaciji sa Višim državnim tužilaštvom u Podgorici, izvela pažljivo, kako bi se odgovorno lice privelo pravdi a žrtva zaštitila od dalje seksualne eksploatacije.Osumnjičeni R.G. je, uz krivičnu prijavu, u zakonom propisanom roku priveden nadležnom državnom tužiocu u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju, zbog sumnje da je izvršio navedena krivična djela", navode iz Uprave policije.

Policijski službenici nastavljaju sa preduzimanjem sveobuhvatnih i intenzivnih mjera i radnji, usmjerenih na sprečavanje, otkrivanje, lišenje slobode i procesuranje lica koja su počinila krivično djelo ili lica koja se dovode u vezu sa izvršenjem krivičnog djela trgovina ljudima, kao i aktivnosti na pružanju zaštite licima oštećenim u ovim krivičnim djelima..



