Službenici Odjeljenja bezbjednosti Mojkovac uhapsili su M.K (38) iz Novog Pazara, državljanina Srbije, zbog sumnje da je, na štetu J.R. iz Kolašina, izvršio krivično djelo oduzimanje vozila.

Izvor: Uprava policije

"Osumnjičeno lice lišeno je slobode po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kolašinu. Oduzeto vozilo je pronađeno istog dana, i to ubrzo nakon što je vlasnik otuđenje vozila prijavio policiji, i vraćeno je vlasniku", saopštila je policija.

Dežurnoj službi Odjeljenja bezbjednosti Kolašin je juče, 8. oktobra 2026. godine, oko 13.40 časova prijavljeno od strane J.R. da je njegovo vozilo marke „Audi“, koje je bilo parkirano pored kuće, ukradeno.

Postupajući po prijavi, policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Kolašin su preduzeli mjere i radnje na pronalasku vozila na osnovu kojih su došli do saznanja da je vozilo upravo primijećeno na magistralnom putu, na dionici koja vodi ka Bijelom Polju.

"Sa svim navedenim je upoznato Odjeljenje bezbjednosti Mojkovac, čiji su službenici ubrzo nakon prijave, dakle oko 13.45 časova, locirali i u mjestu Tutići zaustavili navedeno vozilo makre „Audi“. Vozilom je upravljao M.K. koji ga je, kako se sumnja, prethodno u Kolašinu protivpravno oduzeo odnosno otuđio. Lice je sprovedeno u Odjeljenje bezbjednosti Kolašin, a vozilo je od njega oduzeto", navodi se.

O svemu je upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kolašinu, koji se izjasnio da se u radnjama M.K. stiču bitni elementi krivičnog djelo oduzimanje vozila, te naložio da se uhapsi.

"Osumnjičeni M.K je, uz krivičnu prijavu, priveden nadležnom državnom tužiocu, zbog sumnje da je izvršio navedeno krivično djelo", istakli su iz UP.

Vozilo je vraćeno vlasniku.