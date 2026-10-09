Europol je u Sloveniji, Španiji i Hrvatskoj uhapsio skoro 50 osumnjičenih, među njima i državljane Srbije, zbog šverca droge vredne 37 miliona eura. Slovenački mediji tu grupu dovode u vezu sa kavačkim klanom.

Izvor: EUROPOL

Kriminalna grupa koja je uhapšena u velikoj akciji Evropola, a među čijim članovima ima i državljana Srbije, prema pisanju slovenačkih medija dovodi se u vezu sa kavačkim klanom! U međunarodnoj akciji, koja je sprovedena na teritoriji Slovenije, Španije i Hrvatske, podsjetimo, uhapšeno je skoro 50 osumnjičenih koji se dovode u vezu sa švercom droge čija je vrijednost procijenjena na 37 miliona eura, ali i dvije otmice, ubistvima i bombaškim napadima.

- Kriminalna grupa bila je strogo hijerarhijski organizovana, sa jasno definisanim ulogama članova. Tačno se zna ko je organizator, ko finansijer. Angažovali su vozače, kurire i ljude zadužene za pojedinačne logističke zadatke. Imali su visok nivo opreza, dobru organizovanost i fleksibilnost u svojim kriminalnim operacijama - otkrili su slovenački mediji.

Izvor: EUROPOL

Prema nezvaničnim informacijama, uhapšeni državljani Srbije imali su važnu ulogu u organizaciji kriminalne grupe i finansiranju tovara droge koji su prebacivani u Evropu.

Inače, najveći broj članova ovog klana uhapšen je na teritoriji Slovenije. Prema tvrdnjama istražitelja iz te države, sumnja se da su oni bili povezani sa ogrankom kavačkog klana u Sloveniji, koji je nedavno osuđen na 108 godina zatvora zbog šverca droge.

Policija je otkrila da je ova grupa funkcionisala godinama i da su za komunikaciju koristili Skaj, dok nije ugašen, kao i Kriptokom, kako bi šifrovanim porukama prikrili svoje kriminalno djelovanje.

- Drogu su prevozili uglavnom iz Španije, Holandije i Belgije u druge evropske zemlje. Kako bi prikrili drogu, koristili su legalni komercijalni transport za skrivanje narkotika. Vozače su regrutovali uglavnom iz Slovenije, Bosne i Hercegovine i Bugarske. U pojedinačnim transportima koristili su kamione, kombije i putničke automobile - otkriveno je tokom istrage koja je trajala mjesecima.

Prema navodima istražitelja, ova kriminalna grupa važila je za izuzetno nasilnu, i to prema svojim „neposlušnim članovima“. Istražitelji pripadnike ovog klana dovode u vezu sa nekoliko pucnjava, ubistava i pokušaja ubistava u Evropi, kao i sa dvije otmice članova grupe na teritoriji Slovenije.

- Mete su uglavnom bili pripadnici kriminalne grupe, ili čak članovi njihovih porodica, ukoliko bi saradnici pokušali da se sakriju. Nasilje su primjenjivali najčešće u slučaju gubitka ili zapljene droge, ali i kada su sumnjali da je neko od pripadnika pristao na saradnju sa policijom, odnosno da je „krtica“. Za napade su koristili eksploziv, ručne bombe, ali i oružje. Jedan pokušaj ubistva koji se dogodio u Španiji dovodi se u vezu sa ovom kriminalnom grupom - otkrili su slovenački mediji.

Otmice su se, kako se sumnja, dogodile pošto su posumnjali da su njihovi članovi odali informacije policiji, ali su istražitelji u oba slučaja brzo reagovali i oslobodili žrtve.

- Priroda kriminalne bande je beskompromisna - naglasio je Stojan Belšak, vođa odsjeka za organizovani kriminal u Sektoru kriminalističke policije PU Ljubljana.

Inače, otkriveno je da je u akciji hapšenja učestvovalo oko 400 inspektora. Pretresi su izvršeni na 41 lokaciji na području Ljubljane, Celja i Kopra. Takođe, jedan pretres kuće izvršen je u Španiji, a jedan od glavnih osumnjičenih uhapšen je u Hrvatskoj.

Tokom velike međunarodne akcije zaplijenjeni su droga, oružje, novac, ali i uređaji za komunikaciju, policijska značka, lisice i nekoliko skupocjenih satova.