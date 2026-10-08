Gotovo 50 članova opasne kriminalne mreže sa Zapadnog Balkana palo je u velikoj akciji Europola i policija Slovenije, Španije i Hrvatske.

Izvor: Youtube Printscreen/EUROPOL

Gotovo 50 os da je velike količine droge skrivala u legalnim komercijalnim pošiljkama. Kada bi pošiljke bile zaplijenjene ili ne bi stigle na odredište, pripadniciumnjičenih uhapšeno je u velikoj međunarodnoj akciji usmjerenoj protiv organizovane kriminalne mreže sa članovima sa Zapadnog Balkana, koja se dovodi u vezu sa trgovinom narkoticima, ubistvima, otmicama i napadima bombama širom Evrope.

Istraga, koju je podržao Europol, otkrila je mrežu osumnjičenu da je velike količine droge skrivala u legalnim komercijalnim pošiljkama. Kada bi pošiljke bile zaplijenjene ili ne bi stigle na odredište, pripadnici grupe, ali i članovi njihovih porodica, navodno su postajali mete nasilne odmazde.

Akcija je kulminirala 6. oktobra 2026. godine, kada je policija pretresla 42 objekta u Sloveniji i Španiji. Istražitelji iz ove dvije zemlje sarađivali su sa hrvatskim vlastima, dok su hapšenja koordinisana u realnom vremenu iz koordinacionog centra u Ljubljani, uz podršku Europola.

U akciji su uhapšeni:

Slovenija - 34 osobe

Španija - jedna osoba

Hrvatska - jedna osoba

Još 11 osumnjičenih bilo je uhapšeno ranije

Tokom akcije zaplenjeno je 66 kilograma droge - 51 kilogram kanabisa i 15 kilograma amfetamina. Policija je pronašla i vatreno oružje, nakit i novac.

Droga nestala, pa usledila krvava odmazda

Istražitelji su kriminalnu mrežu povezali sa više pucnjava, ubistava i pokušaja ubistava, kao i sa otmicom jednog od članova grupe. U napadima su korišćene i eksplozivne naprave, uključujući ručne bombe, a mete su uglavnom bili pripadnici kriminalne mreže ili članovi njihovih porodica.

Sumnja se da su osumnjičeni nasiljem pokušavali da nadoknade gubitke nastale zbog zapljene ili nestanka droge, kazne osobe koje su smatrali odgovornim i zadrže kontrolu nad poslovima kriminalne mreže. Istraga je otkrila i pokušaj ubistva u Španiji. U kriminalnoj grupi bili su državljani Bosne i Hercegovine i Srbije, ali i Slovenije, Bugarske, Turske i Holandije.

Drogu skrivali u legalnim pošiljkama

Članovi mreže koristili su zaštićene i šifrovane komunikacione platforme, među kojima su SKY ECC i CryptCom, kako bi dogovarali transport droge, međusobno komunicirali i pokušali da prikriju kriminalne aktivnosti od policije.

Mreža je, kako se sumnja, angažovala vozače, uglavnom iz Slovenije, Bosne i Hercegovine i Bugarske, koji su narkotike prevozili zajedno sa legalnom robom u kamionima, kombijima i automobilima.

Kokain, kanabis, amfetamin, MDMA i metamfetamin transportovani su iz Belgije, Holandije i Španije u druge evropske zemlje. Kriminalci su koristili postojeće komercijalne rute kako bi prikrili transport narkotika, dok su im legalne isporuke donosile prihod i smanjivale troškove prevoza.

Zaplenjene stotine kilograma droge

Od februara 2022. do septembra 2026. godine vlasti su zaplijenile 253 kilograma kokaina, 404 kilograma kanabisa, 18,8 kilograma metamfetamina i 825 grama MDMA.

Zaplenjeno je i 550 litara anhidrida sirćetne kiseline, hemijskog prekursora koji se koristi u proizvodnji droge, kao i automatsko oružje sa prigušivačem, municija i nekoliko pištolja. Međutim, istraga je pokazala da su razmjere kriminalnih aktivnosti bile mnogo veće od količina koje su fizički zaplijenjene.

Na osnovu komunikacije putem SKY ECC platforme i drugih dokaza, istražitelji su uspjeli da rekonstruišu i povežu dodatne transporte i transakcije droge sa pripadnicima organizovanih kriminalnih grupa.

Zbog toga se osumnjičeni dovode u vezu sa još oko 2,5 tona kanabisa, 474 kilograma kokaina, 104 kilograma heroina, 30 kilograma amfetamina, 11,6 kilograma MDMA, jednim kilogramom ketamina, jednim kilogramom hašiša, 18.000 tableta ekstazija i 1.000 komada psihoaktivnih pečuraka.

Istražitelji su pronašli i 45 litara ulja namijenjenog za proizvodnju amfetamina. Kako je saopšteno, zaplijenjene količine predstavljaju samo dio ukupne aktivnosti u trgovini narkoticima koju je istraga otkrila.

(Blic/MONDO)