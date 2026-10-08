Kašćelan, Božović i Knežević pravosnažno su osuđeni pred Višim sudom u Podgorici za krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet droga

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Specijalno državno tužilaštvo (SDT) podnijelo je Višem sudu u Podgorici zahtjev za trajno oduzimanje imovinske koristi za koju smatra da je stečena kriminalnom aktivnošću Slobodana Kašćelana, Igora Božovića i Dragana Kneževića.

Kašćelan, Božović i Knežević pravosnažno su osuđeni pred Višim sudom u Podgorici za krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet droga. Kašćelan i Božović osuđeni su na jedinstvene kazne zatvora od po 13 godina, dok je Knežević osuđen na 11 godina zatvora.

SDT zahtjevom traži da sud od osuđenih trajno oduzme veći broj nepokretnosti – stambenih objekata, stanova, kuća, dvorišta, garaža, zemljišta i šuma – čija ukupna površina iznosi najmanje 10.399 kvadratnih metara. Imovina se nalazi na području Kotora, Tivta, Budve, Cetinja i Podgorice, prenosi CdM.

“Zahtjevom se traži da sud od osuđenih trajno oduzme nepokretnosti – stambene zgrade, stanove i kuće, dvorišta i dr, ukupne površine od najmanje 10.399 m2, u Kotoru, Tivtu, Budvi, Cetinju i Podgorici i to:

– porodičnu stambenu zgradu sa dvorištem, koja obuhvata tri stana i garažu, ukupne površine 404 m2, u Kotoru, u mjestu Dobrota, u svojini osuđenog Kašćelana,

– porodičnu stambenu zgradu, koja obuhvata dva stana, dvije pomoćne zgrade, pašnjak, livadu i njivu, ukupne površine 5.544 m2, u Kotoru, u mjestu Škaljari, u svojini osuđenog Slobodana Kašćelana,

– porodičnu stambenu zgradu sa dvorištem, ukupne površine 229 m2, u Kotoru, u mjestu Dobrota, u susvojini osuđenog Kašćelana,

– dva stana, ukupne površine 138 m2, u Tivtu, u svojini osuđenog Kašćelana,

– osam stanova, u stambenoj zgradi u Budvi, ukupne površine 406 m2, u svojini osuđenog Kašćelana,

– kuću u Cetinju, u mjestu Njeguši, koja nije upisana u katastru nepokretnosti, u svojini osuđenog Kašćelana,

– šume ukupne površine 1.505 m2, u Herceg Novom, u mjestu Radovanići, u formalnom vlasništvu druge osobe, a u stvarnom vlasništvu osuđenog Slobodana Kašćelana,

– stan, površine 120 m2, u Kotoru, u mjestu Dobrota, u svojini osuđenog Božovića,

– zgrade, garaže, dvorište i šume, ukupne površine 1.602 m2, u Kotoru, u mjestu Kavač, u susvojini osuđenog Kneževića,

– dva stana sa tri garaže, ukupne površine 301 m2, u Kotoru, u mjestu Kavač, u svojini osuđenog Kneževića i stan površine 93 m2, sa garažom, površine 57 m2, u Podgorici, u formalnom vlasništvu druge osobe, a stvarnom vlasništvu osuđenog Kneževića”, naveli su.

Prema saopštenju SDT-a, zahtjev obuhvata imovinu koja je upisana direktno na osuđene, ali i nepokretnosti koje se formalno vode na druga lica, a za koje tužilaštvo tvrdi da su stvarno u vlasništvu osuđenih, piše CdM.

Tužilaštvo je uz zahtjev dostavilo i dokaze kojima, kako navode, potkrepljuje tvrdnje da je navedena imovinska korist stečena kriminalnom aktivnošću.

Kako su zaključili, zahtjev za trajno oduzimanje sadrži i dokaze da je imovinska korist stečena kriminalnom aktivnošću.