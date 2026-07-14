Podgoričanin N. M. (40) kažnjen je zatvorskom kaznom od 15 dana jer je juče u Budvi upravljao taksi vozilom pod dejstvom kokaina.

Izvor: Profimedia

Tu je odluku, kako je Vijestima potvrdio predsjednik Suda za prekršaje u Budvi Marko Đukanović, donijela sutkinja Magdalena Mijić.

Policijska patrola juče u 19.15 časova u ulici Trg slobode u Budvi, zaustavila je taksi vozilo kojim je upravljao okrivljeni. On je podvrgnut ispitivanju pomoću sredstava i metoda za utvrđivanje prisustva psihoaktivnih supstanci, test - je pokazao prisustvo kokaina u organizmu, čime je učinio prekršaj iz Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima, javljaju Vijesti.

Ovo je drugi taksista koji je u prethodna dva dana uhapšen u Budvi a koji je vozio taksi vozilo drogiran.

Policijska patrola juče u 19.15 časova u ulici Trg slobode u Budvi, zaustavila je taksi vozilo kojim je upravljao okrivljeni. On je podvrgnut ispitivanju pomoću sredstava i metoda za utvrđivanje prisustva psihoaktivnih supstanci, test - je pokazao prisustvo kokaina u organizmu, čime je učinio prekršaj iz Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima.

Ovo je drugi taksista koji je u prethodna dva dana uhapšen u Budvi a koji je vozio taksi vozilo drogiran.