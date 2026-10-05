Pljevaljska policija je uhapsila E.A. (36) iz PV, zbog vožnje pod dejstvom alkohola, objavila je Uprava policije na društvenoj mreži X.

Izvor: Opština Pljevlja

“Alkotestiranjem je utvrđeno da je upravljao vozilom pod dejstvom alkohola u koncentraciji od 1,98 g/kg”, naveli su iz policije.

Istakli su da mu je vozilo ouzeto jer je riječ o povratniku u činjenju prekršaja.