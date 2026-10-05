Pljevaljska policija je uhapsila E.A. (36) iz PV, zbog vožnje pod dejstvom alkohola, objavila je Uprava policije na društvenoj mreži X.
“Alkotestiranjem je utvrđeno da je upravljao vozilom pod dejstvom alkohola u koncentraciji od 1,98 g/kg”, naveli su iz policije.
Istakli su da mu je vozilo ouzeto jer je riječ o povratniku u činjenju prekršaja.
Saobraćajna @PolicijaCG OB #Pljevlja lišila je slobode E.A. (36) iz PV.Alkotestiranjem je utvrđeno da je upravljao vozilom pod dejstvom alkohola u koncentraciji od 1️⃣,9️⃣8️⃣ g/kg. Kako je riječ o povratniku u činjenju prekršaja, vozilo mu je oduzeto. https://t.co/pkG5aGc5zR— Uprava policije Crne Gore (@PolicijaCG)October 5, 2026