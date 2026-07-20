U hitnom postupku okrivljenom B.N. (1993) iz Ulcinja izrečena je jedinstvena kazna zatvora u trajanju od 30 dana i novčana kazna u iznosu od 200 eura, stoji u saopštenju Suda za prekršaje u Budvi, čije saopštenje potpisuje predsjednik tog suda, Marko Đukanović.

Izvor: Profimedia

Kako se navodi, odluku je 20. jula 2026. godine donijela sutkinja Odjeljenja u Ulcinju, Slađana Barjaktarević, nakon sprovedenog pretresa po hitnom postupku, a na osnovu optužnog akta Uprave policije – Odjeljenja bezbjednosti Ulcinj, javlja Pobjeda.

- Okrivljeni je oglašen krivim po tri osnova iz Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima:

1. Nezaustavljanje na znak ‘stop’: Okrivljeni se dana 20. jula 2026. godine u 7.04 časova, na magistralnom putu Ulcinj–Bar u mjestu Kodre, upravljaući motociklom marke ‘KTM’ nije zaustavio na propisani znak "STOP" koji je izdao policijski službenik tokom redovnog regulisanja i kontrole saobraćaja, već je nastavio kretanje, da bi policijskom potjerom bio ubrzo sustignut i kontrolisan. Za ovaj prekršaj mu je utvrđena kazna zatvora od 15 dana;

2. Vožnja pod dejstvom psihoaktivnih supstanci: Utvrđeno je da je okrivljeni nakon što je zaustavljen i kontrolisan upravljao motociklom pod dejstvom opojnih droga. Laboratorijskim testiranjem utvrđeno je prisustvo amfetamina i kokaina, pa mu je za ovaj prekršaj utvrđena kazna zatvora u trajanju od 15 dana, nakon čega mu je sud zborajući kazne izrekao jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 60 dana;

3. Upravljanje neregistrovanim vozilom: Istom prilikom utvrđeno je da motocikl kojim je upravljao nije bio registrovan, zbog čega mu je izrečena novčana kazna od 200 eura.

- Pored izrečenih kazni, okrivljenom su određena i tri kaznena boda, kao i zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima "A" kategorije u trajanju od šest mjeseci, koja stupa na snagu nakon pravosnažnosti rješenja, odnosno nakon izvršenja zatvorske kazne. Okrivljeni je u konačnom obavezan da nadoknadi troškove prekršajnog postupka, kao i troškove sprovedenog testiranja na narkotike - dodaje se u saopštenju Suda za prekršaje u Budvi, piše Pobjeda.