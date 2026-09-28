Ibon Navaro pričao je o zdravstvenoj situaciji u timu i o problemima sa Patrikom Boldvinom juniorom i Čimom Monekeom.

Izvor: MN Press

Crvenu zvezdu čeka duplo evroligaško kolo. Oba meča igra u Beogradskoj areni. Prvo protiv Hapoela (29. septembar u 20 časova), pa onda protiv Efesa (1. oktobar u 20 časova). Uoči utakmice sa izraelskim timom oglasio se Ibon Navaro i pričao o problemima u timu.

"Odluku o Boldvinu donijećemo u utorak. Ne možemo tek tako da donesemo odluku o igraču koji je na 50-50. Pričaćemo i sa ljekarima", rekao je Navaro pošto Boldvin nije igrao u porazu od Žalgirisa.

Pod upitnikom je i Čima Moneke, mada trener nije obrazložio šta je tačno problem sa njim.

"Čima je imao problem takođe, povrijedio se. Odradio je trening, ali ne cijeli. Moramo da razgovaramo sa ljekarima i fizioterapeutima. Tek onda ćemo donijeti odluku i to će biti u utorak", jasan je Navaro.