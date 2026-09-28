Ove 4 kombinacije boja osvajaju jesen: Uz pravi izbor izgledaćete skupo i moderno

Ove četiri kombinacije boja unijeće vedrinu u jesenju garderobu. Saznajte kako da spojite plavu, crvenu, puteržutu i ljubičastu sa pravim nijansama.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Jesenja garderoba ne mora da bude rezervisana za crnu, sivu, braon i druge zagasite nijanse. Ove sezone boje preuzimaju glavnu ulogu, ali trik nije samo u tome da izaberete upečatljiv džemper ili kaput - već da znate kako da ga spojite sa pravom nijansom.

Ako želite da osvježite garderobu i unesete malo više vedrine u jesenje dane, dovoljno je da se poigrate bojama. Stilistkinja Valerija Lihova za Real Simple izdvaja četiri kombinacije koje izgledaju moderno, efektno i lako se mogu prilagoditi svakodnevnom stilu.

1. Plava i siva

Jarke boje ove jeseni dobijaju posebno mjesto u garderobi, ali ako vam je teško da ih nosite od glave do pete, neutralna siva odličan je način da ih ublažite.

Upečatljiv plavi džemper tako može da bude glavna zvijezda kombinacije, dok ga sive pantalone, manja torba ili tanak kaiš mogu lijepo uravnotežiti.

"Siva boja ublažava plavu, a da je pritom ne čini blijedom. Kada je neka boja tako intenzivna, dozvolite neutralnoj nijansi da je uokviri, umjesto da se sa njom nadmeće", savjetuje Lihova.

Ovo je odlična kombinacija za sve koji žele da unesu više boje u jesenju garderobu, ali ne vole previše upadljive autfite.

2. Crvena i čokoladnosmeđa

Crvena i čokoladnosmeđa možda nisu prva kombinacija koja vam pada na pamet, ali upravo zbog toga izgledaju posebno zanimljivo.

Lihova predlaže da se jarkocrvena spoji sa toplom braon nijansom, jer tako crvena dobija nešto sofisticiraniji i ozbiljniji izgled nego kada se kombinuje sa crnom.

Zamislite, na primjer, braon svilenu suknju i kratak džemper u jarko crvenoj boji. Rezultat je elegantna kombinacija koja može da funkcioniše na poslu, ali i u prilikama kada želite da budete primjećeni.

Ako vam je crvena omiljena boja, ali vam klasična kombinacija sa crnom djeluje predvidljivo, čokoladnosmeđa može biti zanimljiva jesenja alternativa.

3. Puteržuta i teget

Puteržuta je jedna od onih nijansi koje su se iz proljećne i ljetne garderobe lako preselile i u jesen. Dok se tokom toplijih mjeseci često kombinuje sa krem i drugim svjetlim tonovima, za jesen dobija potpuno drugačiji karakter kada se spoji sa tamnim nijansama.

Jedna od najboljih kombinacija je puteržuta i teget. Nježni žuti kardigan uz elegantne teget pantalone dovoljan je da osvježi čak i najjednostavniji jesenji autfit.

"Žuta boja u blizini lica unosi svjetlost u vaš izgled - što ćete posebno cijeniti kako dani postaju kraći i mračniji", kaže Lihova.

Zato je ova kombinacija odličan izbor za sive jesenje dane kada želite da garderobom unesete malo više vedrine.

4. Kraljevskoljubičasta i kamel

Ako volite upečatljive boje, ali se ipak najčešće odlučujete za neutralne nijanse, postoji jednostavan trik: jarku boju spojite sa toplom i nenametljivom neutralnom nijansom.

Lihova kao jednu od zanimljivih jesenjih kombinacija izdvaja kraljevskoljubičastu i kamel. Na primjer, kardigan u intenzivnoj ljubičastoj boji može se nositi uz pantalone u kamel nijansi, čime se postiže ravnoteža između upečatljivog i svakodnevnog.

"Kamel boja čini ljubičastu iznenađujuće pogodnom za dnevne kombinacije", navodi stilistkinja.

Ova kombinacija je posebno zanimljiva ako želite da izađete iz zone sigurnih braon i sivih tonova, ali ne želite da cijeli autfit bude previše upadljiv.

Kako da unesete više boja u jesenju garderobu?

Ako niste navikli na jarke nijanse, ne morate odmah da mijenjate cijeli stil. Počnite od jednog upečatljivog komada, a ostatak kombinacije gradite oko njega pomoću neutralnih tonova.

Plava uz sivu, crvena uz čokoladnosmeđu, puteržuta uz teget i kraljevskoljubičasta uz kamel pokazuju da jesenja garderoba može biti mnogo zanimljivija od klasične kombinacije crne i braon.

Ponekad je dovoljan samo jedan džemper, torba ili par cipela u neočekivanoj boji da potpuno promijeni izgled kombinacije.

(Mondo)