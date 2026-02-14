Punoljetni i dva maloljetna lica osumnjičeni da su vršnjake vezali za stabla, tukli i prijetili im

Izvor: MONDO/ GORDANA ŠĆEPANOVIĆ

Nakon saslušanja u Osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama, određeno je zadržavanje do 72 sata za jedno punoljetno lice M.K. i dva maloljetna lica E.K. i A.K, osumnjičene za krivično djelo prinuda.

Iz ODT Berane saopšteno je da su osumnjičeni 12. februara oko 13.40 časova, u Petnjici, po prethodnom dogovoru i zajednički, na svirep način, silom i prijetnjom prinudili maloljetne oštećene da nešto učine.

„Na način što ih je M.K. sačekao ispred srednje škole koju pohađaju, a zatim svojim vozilom odveo do obližnjeg sela, gdje su ih čekali E.K. i A.K, koji su na glavi nosili fantomke. Odmah potom su oštećene kanapom vezali za stabla, zadali im više udaraca u predjelu glave i tijela, a zatim im uputili više riječi ozbiljne prijetnje. Tom prilikom su ih snimali i zahtijevali da se izvine zbog navodnih nesuglasica iz prethodnog perioda“, navodi se u saopštenju.

Osumnjičenima je zadržavanje određeno zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog djela i mogućeg uticaja na svjedoke.