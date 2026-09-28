Beč uvodi pametne semafore koji pomoću vještačke inteligencije prepoznaju pješake i automatski produžavaju zeleno svjetlo osobama sa smanjenom pokretljivošću.

Izvor: Mondo/ F.K

U Beču postoji 200 semafora sa tasterima namenjenih pešacima i biciklistima, a od 2019. godine oni se postepeno opremaju sistemima zasnovanim na vještačkoj inteligenciji (AI). Cilj je da se unaprijedi protok saobraćaja, poveća bezbijednost i olakša kretanje svim učesnicima u saobraćaju.

U austrijskoj prijestonici već je postavljeno oko 30 inteligentnih semafora, dok je planirano da u narednim godinama svih 200 semafora sa tasterima bude opremljeno novom tehnologijom.

Jedan od takozvanih "mislećih" semafora nalazi se u drugom bečkom okrugu, na raskrsnici ulica Am Tabor i Trunnerstraße.

Početkom septembra i Floridsdorf je dobio svoj prvi AI semafor, na raskrsnici ulica Donaufelder Straße, Theodor-Körner-Gasse i Plankenbüchlergasse.

Iz nadležnog gradskog odjeljenja MA 33, poznatog kao "Wien leuchtet", za austrijski ORF navode da ovakvi semafori doprinose zaštiti životne sredine, bezbijednosti i efikasnijem odvijanju saobraćaja, izvijestio je austrijski javni servis ORF.

Semafori prepoznaju štake, invalidska i dječja kolica

Pametni semafori koriste kamere i senzore koji nadgledaju prostor od približno 30 kvadratnih metara. Sistem prepoznaje koliko osoba stoji ispred semafora, ali i ko zaista namerava da pređe ulicu. Vještačka inteligencija istovremeno procjenjuje koliko je vremena potrebno za bezbjedan prelazak pješačkog prelaza.

Posebna pažnja posvećena je osobama sa smanjenom pokretljivošću, uključujući korisnike invalidskih kolica, kao i roditelje sa dječjim kolicima.

Ukoliko sistem, na primer, prepozna osobu koja koristi pomagalo za hodanje, automatski produžava trajanje zelenog svjetla kako bi joj omogućio dovoljno vremena da bezbjedno pređe ulicu.

Na ovaj način gradske vlasti žele da saobraćaj učine pristupačnijim i prilagođenijim različitim potrebama građana.

Da li kamere snimaju građane?

Jedno od pitanja koje se postavlja u vezi sa novom tehnologijom jeste zaštita privatnosti, s obzirom na to da semafori koriste kamere za prepoznavanje učesnika u saobraćaju.

Nakon predstavljanja druge generacije sistema, njegovi proizvođači saopštili su da se slike sa kamera brišu u roku od 50 milisekundi, ali da određeni podaci, prema potrebi, mogu duže da se dokumentuju.

Kako je objašnjeno, riječ je isključivo o informacijama o broju prepoznatih osoba na prelazu i kategorijama kojima pripadaju.

Ti podaci mogu se koristiti za međusobno usklađivanje semafora i optimizaciju njihovog rada.

Povodom zabrinutosti zbog mogućeg nadzora građana, iz Grada Beča navode da se slike sa sistema koji su trenutno u upotrebi uopšte ne čuvaju.

"Ne čuvaju se nikakve slike sa sistema koji rade u realnim uslovima, a obrada podataka odvija se isključivo lokalno, na licu mjesta", saopštile su gradske vlasti.

Kako se dodaje, ne postoji ni mrežna veza preko koje bi bilo moguće pristupiti kamerama.

Sledeći korak je davanje prednosti javnom prevozu

Sistem pametnih semafora razvijen je na Tehničkom univerzitetu u Gracu, a njegova druga, unaprijeđena generacija koristi se od decembra 2024. godine.

Zahvaljujući većoj računarskoj snazi i modelu dubokog učenja (deep learning), nova tehnologija ne omogućava samo prepoznavanje osoba sa ograničenom pokretljivošću, već i istovremeno praćenje više pješačkih prelaza.

Istraživači Tehničkog univerziteta u Gracu trenutno rade na dodatnom unapređenju sistema, kako bi u njega još efikasnije uključili i javni prevoz.

Cilj je da se u budućnosti omogući bolje usklađivanje rada semafora sa kretanjem vozila javnog prevoza, čime bi se dodatno unaprijedio protok saobraćaja u austrijskoj prijestonici.