“U Budvi, gdje se Program realizuje na 34 lokacije, voda za kupanje bila je odličnog kvaliteta na 28 lokacija, dobrog na jednoj, a zadovoljavajućeg na pet lokacija”, naveli su iz Morskog dobra.

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

Rezultati analize kvaliteta morske vode za 113 lokacija, koju je Institut za biologiju mora sproveo u periodu od 14. do 16. septembra ove godine, pokazali su da je na 75,3 odsto lokacija morska voda bila odličnog kvaliteta, na 8,8 odsto dobrog, a na 15,9 odsto zadovoljavajućeg kvaliteta, saopšteno je iz Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom.

Kako su istakli, ovi rezultati potvrđuju da je morska voda na crnogorskim kupalištima dobrog kvaliteta, odnosno sanitarno ispravna i bezbjedna za kupanje i rekreaciju,

“Klasifikacija voda za kupanje u okviru ovogodišnjeg Programa praćenja sanitarnog kvaliteta morske vode vrši se u skladu sa članom 8 Pravilnika o načinu i rokovima za sprovođenje mjera obezbjeđivanja očuvanja, zaštite i poboljšanja kvaliteta vode za kupanje („Službeni list Crne Gore“, br. 019/26), kojim se vode za kupanje klasifikuju kao „odlične“, „dobre“, „zadovoljavajuće“ i „loše“””, kazali su.

Dodaju da je u opštini Ulcinj, od ukupno 17 lokacija obuhvaćenih Programom, voda bila odličnog kvaliteta na 16, dok je na jednoj lokaciji bila zadovoljavajućeg kvaliteta. U Baru je, od 15 lokacija, voda na deset bila odličnog, na dvije dobrog, a na tri zadovoljavajućeg kvaliteta.

“U Budvi, gdje se Program realizuje na 34 lokacije, voda za kupanje bila je odličnog kvaliteta na 28 lokacija, dobrog na jednoj, a zadovoljavajućeg na pet lokacija”, naveli su iz Morskog dobra.

U Bokokotorskom zalivu, u opštini Tivat, od deset lokacija, voda je na osam bila odličnog, a na dvije zadovoljavajućeg kvaliteta. U Kotoru je na sedam lokacija voda bila odličnog, na šest dobrog, a na dvije zadovoljavajućeg kvaliteta. U Herceg Novom, gdje je uzorkovana voda na 22 lokacije, na 16 je bila odličnog, na jednoj dobrog, a na pet zadovoljavajućeg kvaliteta.

“Rezultati ispitivanja kvaliteta morske vode, kao i podaci o temperaturi mora, temperaturi vazduha i salinitetu za svako pojedinačno kupalište, dostupni su putem posebne aplikacije na internet stranici (https://monitoring.morskodobro.me), koja je dostupna na crnogorskom i engleskom jeziku”, zaključuju.