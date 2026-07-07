Visokopozicionirani član organizovane kriminalne grupe iz Bara Dragan Pečurica uhapšen je 7. aprila po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva (SDT).

Izvor: MONDO/Anđela Pešić

Vrhovni sud produžio je Draganu Pečurici pritvor za još tri mjeseca, odnosno do 7. oktobra.

Visokopozicionirani član organizovane kriminalne grupe iz Bara Dragan Pečurica uhapšen je 7. aprila po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva (SDT).

SDT je 9. aprila donijelo naredbu o sprovođenju istrage i time pokrenulo krivični postupak protiv Pečurice zbog postojanja osnova sumnje da je učinili krivična djela pranje novca i neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Osim Pečurice naredbom su obuhvaćeni i državljani Slovenije i Hrvatske L.L.M. i I.J.

"Vijeće Vrhovnog suda Crne Gore, odlučujući o predlogu Specijalnog državnog tužilaštva Crne Gore od 03. jula 2026. godine za produženje pritvora protiv okrivljenog D. P. donijelo je rješenje da se okrivljenom produži pritvor za još tri mjeseca, odnosno do 07. oktobra 2026. godine. Okrivljenom je pritvor produžen zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga i četiri krivična djela pranja novca", ističe se u današnjem saopštenju Vrhovnog suda.

Prema naredbi o sprovođenju istrage, Pečurica se sumnjiči da je u maju 2020. godine, zajedno sa optuženim M. B. i više za sada neidentifikovanih osoba, organizovao transport 380 kilograma kokaina brodom "Donousa" preko Sjevernog mora do Geteborškog arhipelaga u Švedskoj radi dalje prodaje.

"Prema navodima istrage, po njihovim nalozima izvršen je pretovar droge sa broda u gliser radi daljeg transporta na kopno, pri čemu je tokom pretovara oko 50 kilograma kokaina palo u more. Od te količine, 24 kilograma pronađena su u moru i u blizini dva švedska ostrva. Nakon toga 330 kilograma kokaina, koje je gliser prenio na teritoriju Švedske, pronađeno je na više lokacija u Švedskoj i Norveškoj, dok je 126 kilograma kokaina, koji je bio uskladišten u garaži u Geteborgu, prema sumnjama tužilaštva, kasnije po nalogu D. P. predat drugim licima radi dalje prodaje", piše u saopštenju.

Istovremeno, Pečurica se tereti i da je u četiri odvojena slučaja organizovao prenos novca za koji je znao da potiče od prodaje kokaina, u ukupnom iznosu od: 1.040.000 eura iz Holandije u Budvu, 230.000 eura iz Hrvatske u Bar, 865.000 eura iz Španije u Podgoricu i 800.000 eura iz Španije u Podgoricu, sa ciljem prikrivanja porijekla novca.

"Vrhovni sud je D. P. pritvor produžio zbog opasnosti od bjekstva i opasnosti od ponavljanja krivičnog djela. Okrivljenom D. P. pritvor je prvobitno određen rješenjem sudije za istragu Višeg suda u Podgorici od 09. aprila 2026. godine, a produžen rješenjem vijeća tog suda od 07. maja 2026. godine. Po ovom rješenju Vrhovnog suda Crne Gore, pritvor može trajati do 07. oktobra 2026. godine", kazali su iz Vrhovnog suda.