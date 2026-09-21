Srpski teniser Novak Đoković možda ne zna tajnu dugovječnosti, ali zna kako da joj se približi...

Izvor: Tennis Feed/Youtube/Printscreen

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković ima skoro 40 godina i ako zanemarimo posljednja dva velika turnira na kojima je igrao, uspješno se borio sa igračima koji su od njega mlađi deceniju i više. Tajna njegove dugovječnosti su metode oporavka u kojima je inovativan, dok mu meditacija pomaže da očuva mentalnu snagu.

Srpski as je nedavno gostovao u popularnoj emisiji kod američkog komičara Kevina Harta i tokom razgovora sjedio u ledenoj kadi, međutim, to je za njega bila samo rutina.

Đoković već godinama primjenjuje metod Vima Hofa koji podrazumijeva kupanje u ledenoj vodi. Ovaj metod objedinjuje posebne vježbe disanja, postepeno izlaganje hladnoći i mentalni trening. To nije novina u njegovoj karijeri, pošto je još 2020. godine javno govorio o primjeni ovih tehnika i njihovim blagotvornim efektima.

Šta je metod Vima Hofa?

Ovaj koncept je razvio Holanđanin koji ima nadimak "Ledeni čovjek" i važi za jednog od najpopularnijih motivacionih govornika u svijetu sporta.

Pored ledene kupke, ključni su kontrolisano disanje i koncentracija, odnosno mentalni trening. Njegova tehnika disanja obuhvata serije dubokih udaha praćenih periodima zadržavanja daha, dok se izlaganje hladnoći obično uvodi postepeno, putem hladnih tuševa ili potapanja u hladnu vodu.

Suština ovog sistema nije samo u tome da se izdrže ekstremne temperature. Cilj je da se tijelo svjesno dovede u neprijatne situacije i da se nauči upravljanje reakcijama na njih. Upravo kroz ovaj metod Novak uči kako da se izbori sa nepredviđenim situacijama na terenu, poput vjetra, publike i ostalih spoljašnjih faktora.

Đoković godinama primjenjuje metod Vima Hofa

Más allá de qué hace Djokovic con un tipo en una bañera de hielo, el serbio está más que habituado a hacer esto.



Desde hace años sigue el método Wim Hof.



Se expone al frío extremo siguiendo unos ejercicios respiratorios y entrenamiento mental.



Sus beneficios son:



…https://t.co/E0AkACAiflpic.twitter.com/4RvslXaBGD — José Morón (@jmgmoron)September 20, 2026

Još u februaru 2020. godine, srpski teniser je objavio fotografije na kojima ulazi u planinsku rijeku u Italiji. U ledenoj vodi proveo je minut i 45 sekundi, a kasnije je objasnio šta je tom vježbom želio da postigne.

"Koristim Vimove metode i smatram ih korisnim za svoj život uopšte. Snaga uma je sve", rekao je tada Đoković.

Tokom Vimbldona 2026. godine, Đokovića su posebno pitali o metodama oporavka koje trenutno koristi. Sa 39 godina provodi više vremena na oporavak nego ranije i naveo neka od sredstava koja je isprobao ili i dalje koristi: hiperbarične komore, krioterapiju, terapiju crvenim svjetlom, elektromagnetnu terapiju i potapanje u hladnu vodu.

To ne znači da se Novak striktno drži bilo koje metode oporavka, već iz godine u godinu unosi inovacije i prati kako njegovo tijelo reaguje na njih.