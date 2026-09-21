Milomir Mijo Drobnjak podnio je neopozivu ostavku na funkciju odbornika u Skupštini opštine (SO) Pljevlja, nakon što je izabran za direktora Centra za socijalni rad za opštine Pljevlja i Žabljak.

Izvor: Opština Pljevlja

Drobnjak je u ostavci naveo da funkciju odbornika napušta shodno članu 15 Zakona o sprečavanju korupcije, nakon što je 11. septembra izabran za direktora Centra za socijalni rad.

Diplomirani pravnik, Drobnjak je u lokalnom parlamentu mandat osvojio kao kandidat Pokreta Evropa sad (PES), a svojevremeno je obavljao i funkciju šefa odborničkog kluba te partije u SO Pljevlja.

Ipak, Drobnjak je krajem oktobra prošle godine podnio ostavku na članstvo u Inicijativnom odboru PES-a i istupio iz stranke. Nakon toga je u lokalnom parlamentu nastupao kao nezavisni odbornik.