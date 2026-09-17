Advokat Zdravko Begović kazao je da cilj protesta nije vršenje pritiska na pravosudne institucije, niti donošenje presuda „sa ulice“.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Ispred zgrade Višeg suda u Podgorici okupili su se članovi porodica pritvorenika koji od 1. septembra štrajkuju glađu u Istražnom zatvoru. Sa protesta je poručeno da veći broj odluka kojima su odbijani predlozi za jemstvo, kao i rješenja o određivanju i produženju pritvora, prema njihovim navodima, nijesu u skladu sa Zakonom i Ustavom, prenosi RTCG.

Okupljeni su zatražili da se pritvorenicima omogući pravično suđenje, uz puno poštovanje pretpostavke nevinosti, kao i da im se obezbijedi pravičan tretman i poštovanje osnovnih ljudskih prava.

Advokat Zdravko Begović kazao je da cilj protesta nije vršenje pritiska na pravosudne institucije, niti donošenje presuda „sa ulice“.

"Došli su da pokažu crnogorskoj javnosti da zakon, Ustav i Evropske konvencije treba da se poštuju", izjavio je Begović.

On je naveo da su prijedlozi za primjenu alternativnih mjera pritvoru, koje su podnosili advokati, odbijani, što, kako je kazao, nije u skladu sa Ustavom i zakonima.

"Majke čekaju djecu, supruge muževe, djeca očeve, ovo nije samo pravno pitanje nego i stvar ljudskog dostojanstva. Pretpostavka nevinosti mora da se poštuje. Ljudi koji štrajkuju u Istražnom zatvoru se nalaze u jednoj vrsti agonije, zajedno sa svojim porodicama. Nalaze se na granici iscrpljenosti. Što se tiče sastanka sa bilo kim iz sistema pravosuđa, puka formalnost nema značaj. Tražimo sastanak sa onim koji je spreman da odgovorno odgovori na naše zahtjeve", kazao je Begović.

Begović je poručio da se, kako smatra, alternativne mjere pritvoru moraju ozbiljno razmatrati i poštovati, navodeći da broj pritvorenika koji štrajkuju glađu raste, prenosi RTCG.

"Broj ljudi koji štrajkuju je sve veći, približava se 200. Vrlo su odlučni u svojim stavovima. Zdravlje im je narušeno. Krajnji je trenutak da se neko iz ove zgrade suoči sa problemima pritvorenika. Želimo da se zakon, Ustav i evropske konvencije poštuju", kazao je Begović.