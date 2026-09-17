Novi košarkaš Žalgirisa osvrnuo se na tešku i izazovnu sezonu sa crno-bijelima.
Iza KK Partizan je jedna od najtežih sezona u istoriji, a jedan od rijetkih koji je dobro podnio pritisak i odlučio da ostane je Karlik Džouns. Iz Humske je otišlo osam igrača, a među njima i Sterling Braun koji je prvi put progovorio o dešavanjima u crno-bijelom taboru. On će ubuduće nositi dres Žalgirisa s kojim je potpisao jednogodišnji ugovor.
Iz njegovog ugla, bilo je jako teško koncentrisati se na teren, kada se dešavaju previranja u klubu i navijači vam više ne vjeruju...
"Zaista nije bila laka godina. Više psihološki nego na bilo koji drugi način. Tri glavna trenera tokom jedne sezone, gomila novih igrača u rotaciji i ekipi… Bilo je zaista teško samo održati pažnju, ostati koncentrisan i boriti se za pobjedu u svakoj utakmici, dok gledate kroz šta klub prolazi na terenu i van njega", rekao je Braun za Basket news i nastavio:
"Bilo je svega. Ali trudio sam se da na sve gledam pozitivno i da pronađem makar nešto dobro u svemu tome. Godina je bila zaista teška, ali sam iz prošle sezone mnogo toga naučio. Osjećam da sam napredovao kao profesionalac i kao igrač – naučio sam kako da se nosim sa određenim situacijama."
"Bilo je svega u Partizanu": Sterling Braun otkrio zašto je otišao iz Humske
Život profesionalnog igrača nije nimalo lak, ali je Braun uspio da se motiviše uprkos jako lošim okolnostima.
"Jednostavno, svakog dana treba doći na posao, profesionalno ga odraditi i dati sve od sebe. Nastaviti sa dodatnim radom. Neće svaki dan biti najbolji, neće vam se uvijek dopasti ono što se dešava oko vas, ali morate da se saberete i podsjetite zbog čega sve to radite. To morate imati na umu svaki put kada zakoračite u dvoranu ili se jednostavno probudite ujutru."
Odlučio je da je vrijeme za nove izazove i prihvatio je poziv Žalgirisa.
"Morate da se distancirate od sve negativnosti i svih poteškoća i jednostavno nastavite da napredujete. Na kraju krajeva, ne igrate samo za jednu ekipu – igrate za cijeli svijet. Jednostavno morate pronaći način da idete naprijed i zadržite motivaciju usred svog tog haosa. Meni je to ponekad uspijevalo i očigledno me je dovelo ovdje. Ne samo prošla sezona, već i sve prethodne godine, iako je prošla sezona bila najskorije iskustvo. Ali, kao što kažem, kada je oko vas haos, jedini put je da ostanete koncentrisani i profesionalni."