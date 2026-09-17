Dominik Livaković je odbio mnoge ponude kako bi otišao u Barselonu, a tamo neće skoro dobiti šansu pošto je tek treći golman u redovima španskog kluba. Potvrdio je to i Hansi Flik.

Izvor: Profimedia

Barselona ima najbolji start u istoriji kluba, ređa pobjede, nalazi se na prvom mjestu u španskom prvenstvu sa 18 bodova i gol-razlikom 28:6. U prethodnom kolu je pobijedila Rasing Santander (7:2), a na tom meču se povrijedio prvi golman Đoan Garsija (25).

Očekivali su mnogi da će sa klupe da uđe Dominik Livaković (31). Prvi golman reprezentacije Hrvatske i čovjek koji je odbio mnoge klubove, među ostalima i Dinamo iz Zagreba, kako bi igrao u redovima španskog velikana. Međutim, trener Hansi Flik je sa klupe pozvao drugog igrača, ušao je Vojčeh Ščesni (36). I bio je glavni krivac za jedan od golova, što je dovelo do toga da trenera na konferenciji pitaju za tu odluku i zašto nije igrao Livaković.

"Vojčeh je naš drugi golman. Više puta sam to ponovio. Greške se dešavaju i to je normalno. Shvatio je i on sam da nije trebalo to da radi, sebe je doveo u lošu situaciju. Primili smo gol koji smo mogli da izbjegnemo, to je fudbal. Svi pravimo greške i svi smo dio iste ekipe", jasan je bio Flik.

Na taj način je još jednom javno svima, pa i samom Livakoviću, saopštio da za njega nema mjesta u timu i da će biti treći golman. Da li će mu možda davati šansu u Kupu na mečevima protiv niželigaša i slabijih timova, ostaje da se vidi.