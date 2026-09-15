Grbović, Ljekočević, Vujačić, Peruničić i Vujošević optuženi su da su od Boljevića iznuđivali iskaz nakon što je 25. maja 2020. godine pozvan tokom istrage bombaških napada u Podgorici - na kuću nekadašnjeg tajnog agenta Duška Golubovića i na kafe “Grand”.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Osnovni sud u Podgorici ponovo je oslobodio petoricu policijskih inspektora optužbi da su od Marka Boljevića, u maju 2020. godine, uz primjenu nasilja iznuđivali iskaz tokom istrage bombaških napada u Podgorici, prenose Vijesti.

Sud je nakon ponovljenog postupka oslobodio Danila Grbovića, Dalibora Ljekočevića, Bojana Vujačića, Ivana Peruničića i Nemanju Vujoševića optužbe da su kao saizvršioci počinili krivično djelo - iznuđivanje iskaza.

Obrazlažući odluku, sud je saopštio da optužba, ni nakon otklanjanja procesnog propusta i ponovnog ocjenjivanja svih dokaza, nije van razumne sumnje dokazala da su policajci počinili krivično djelo koje im je stavljeno na teret.

Sud je ostao pri stavu da postoji “nepremostiv vremenski vakuum” kada je riječ o nastanku povreda kod Boljevića.

Kako je saopšteno, iskazi postupajuće tužiteljke i poligrafista potvrdili su da na Boljeviću kritične večeri nije bilo vidljivih povreda, dok se odbrane optuženih, prema ocjeni suda, ne mogu opovrgnuti na osnovu protivrječnih i kontradiktornih iskaza oštećenog i njegovog oca, navode Vijesti.

Sud se pozvao na načelo in dubio pro reo, prema kojem se svaka sumnja u pogledu odlučnih činjenica mora tumačiti u korist okrivljenih, kao i na pretpostavku nevinosti garantovanu Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Grbović, Ljekočević, Vujačić, Peruničić i Vujošević optuženi su da su od Boljevića iznuđivali iskaz nakon što je 25. maja 2020. godine pozvan tokom istrage bombaških napada u Podgorici - na kuću nekadašnjeg tajnog agenta Duška Golubovića i na kafe “Grand”.

Boljević je prije nekoliko godina prijavio da je priveden u Tivtu 25. maja 2020. godine, i da su ga službenici Odjeljenja bezbjednosti predali službenicima kriminalističke policije CB Podgorica, koji su ga odvezli u glavni grad i, prema njegovoj izjavi, psiho-fizički mučili cijeli dan, da bi iznudili iskaz, pišu Vijesti.

Tada je tužiteljki ispričao da su policajci koji su ga preuzeli, pucali iz automobila, stavili mu pamučnu vreću na glavu, repetirali pištolje i uperili mu ih u glavu... govorili jedan drugome da skrenu sa puta i “ubiju pi*ku”...

U kancelariji policije u Podgorici, u kojoj su se, kako tvrdi, iživljavali nad njim, pustili su glasnu muziku kako niko ne bi čuo njegovo zapomaganje.

Tokom ranijeg postupka, međutim, u sudu saslušani su brojni svjedoci, među kojima i policijski službenici koji su te večeri bili u Centru bezbjednosti Podgorica.

Policajac Srđan Milikić svjedočio je da je na prijavnici sreo Boljevićevog oca Gorana, koji je pokušavao da sazna gdje mu se nalazi sin. Kazao je da je pokušavao da provjeri da li je Marko Boljević priveden, ali se tokom svjedočenja nije mogao sjetiti brojnih detalja događaja.

Policijski službenik Radoman Vujičić ispričao je da je te noći, po nalogu rukovodioca Srđana Koraća, nosio propratni akt iz podgoričkog Centra bezbjednosti u tužilaštvo.

Kazao je da je ispred kancelarije tužiteljke vidio Marka Boljevića, ali da u prostorijama Centra bezbjednosti nije vidio nijednog od petorice optuženih inspektora.

Ljekočević je bio optužen i u odvojenom predmetu za iznuđivanje iskaza od Benjamina Mugoše.

Iz suda je najavljeno da će pisani otpravak presude biti dostavljen strankama u zakonskom roku, nakon čega će imati pravo žalbe.