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Sin Kilijana Marfija srušio mreže: Stao pred kamere i rekao tri riječi, a milion ljudi gledalo snimak (Video)

Sin Kilijana Marfija srušio mreže: Stao pred kamere i rekao tri riječi, a milion ljudi gledalo snimak (Video)

Autor Dragana Tomašević
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Naslednik Kilijana Marfija uzburkao mreže zbog izgleda i ponašanja na crvenom tepihu

Sin Kilijana Marfija srušio mreže Izvor: Youtube/Rumour Juice

Kilijan Marfi, dobitnik Oskara za glavnu mušku ulogu u filmu "Openhajmer", našao se u centru pažnje zbog sina, Arana Marfija koji je "slika i prilika slavnog oca".

Aran Marfi je mlađi sin čuvenog "Piki Blajndera" koji je od slavnog oca pokupio ne samo izgled, već i ponašanje i želju da izbjegne intervju svaki put kada je to moguće.

Javnost je prvi put mogla da ga vidi na velikom platnu u filmu "Hamnet", a sada je Aran jedna od zvijezdi serije "Youth".

Kada je bila promocija serije, Marfi mlađi se pojavio na crvenom tepihu gdje je odgovarao na pitanja novinara, a brojni fanovi na mrežama su primijetili da je "isti otac", kao i da je pokupio i njegove manire.

Pogledajte snimak koji je za kratko vrijeme pregledan više od milion puta.

"Potpuno je usvojio očeve manire, čak im je i gestikulacija ista", samo je jedan od komentara.

Pogledajte snimak:

 Ovako izgleda njegova mama, supruga Kilijana Marfija:

Izvor: Patrick T. Fallon / AFP / Profimedia

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Tagovi

Kilijan Marfi sin

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