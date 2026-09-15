Sud je istovremeno ocijenio da izrečena kazna treba da doprinese prevenciji budućeg protivpravnog ponašanja, ali i da izrazi jasnu društvenu osudu prema svakom obliku mučenja i ubijanja životinja.

Izvor: Prijatelji životinja Podgorica

Osnovni sud u Ulcinju donio je presudu kojom je Saška Stojanovska (43) iz Skoplja oglašena krivom zbog krivičnog djela ubijanje i mučenje životinja i razaranje njihovog staništa i osudio je na kaznu zatvora u trajanju od 45 dana, saznaje CdM.

Kako se navodi u presudi, okrivljena je dana 24.jula oko 15 časova, u Ulcinju, na bulevaru Teuta, u naselju Ulcinjsko polje, u blizini hotela „Hoti“, upravljajući vozilom marke „Mercedes“, najmanje dva puta prešla preko psa rase Šarplaninac, vlasništvo oštećenog, usljed čega je pas zadobio povrede od kojih je uginuo.

“Sud je prilikom odmjeravanja kazne cijenio sve okolnosti od značaja za visinu kazne, pa je kao olakšavajuće okolnosti na strani okrivljene cijenio njene porodične prilike, činjenicu da je majka dvoje djece, od kojih je jedno maloljetno, raniju neosuđivanost, kao i bitno smanjenu uračunljivost u vrijeme izvršenja krivičnog djela, utvrđenu na osnovu nalaza i mišljenja vještaka medicinske struke iz oblasti psihijatrije. Otežavajućih okolnosti sud nije našao. Imajući u vidu navedene okolnosti, ličnost okrivljene i težinu izvršenog krivičnog djela, sud je našao da je izrečena kazna adekvatna težini učinjenog djela i okrivljenoj kao izvršiocu, te da će se njome ostvariti svrha kažnjavanja propisana Krivičnim zakonikom Crne Gore”, navodi sud.

Sud je istovremeno ocijenio da izrečena kazna treba da doprinese prevenciji budućeg protivpravnog ponašanja, ali i da izrazi jasnu društvenu osudu prema svakom obliku mučenja i ubijanja životinja, piše CdM.

Okrivljenoj se u izrečenu kaznu uračunava vrijeme provedeno u pritvoru počev od 24.jula 2026. godine u 20,30 časova.