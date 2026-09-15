Osnovno državno tužilaštvo u Baru podnijelo je optužni predlog sa predlogom za produženje pritvora Osnovnom sudu u Baru protiv okrivljenog D.U. zbog izvršenja krivičnog djela nedozvoljene polne radnje

Izvor: MONDO / Bojana Zimonjić

Osnovno državno tužilaštvo u Baru podnijelo je optužni predlog sa predlogom za produženje pritvora Osnovnom sudu u Baru protiv okrivljenog D.U. zbog izvršenja krivičnog djela nedozvoljene polne radnje učinjenog na štetu maloljetne oštećene stare 15 godina, prenosi CdM.

“Osumnjičenom se stavlja na teret da je u dužem vremenskom periodu prijetnjom da će neposredno napasti njen život i upotrebom sile u više navrata bez njenog pristanka dodirivao oštećenu rukama po intimnim djelovima tijela”, navodi tužilaštvo.