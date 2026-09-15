Pravni zastupnik Pošte Crne Gore Petar Ostojić izjavio je da nisu tačni navodi iz dopisa CB Nikšić da video nadzor iz unutrašnjosti objekta Pošte nije pokrivao mjesto događaja, odnosno pljačku.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

U Višem sudu u Podgorici nastavljeno je ponovljeno suđenje optuženima za pljačku pošte u Nikšiću 20. oktobra 2021. godine, kada je ubijen Ljubiša Mrdak, prenose Vijesti.

Predsjednik specijalnog vijeća sudija Veljko Radovanović, u nastavku dokaznog postupka pročitao je dopis Odjeljenja bezbjednosti (OB) Nikšić u kojem se između ostalog navodi da u vrijeme izvršenja krivičnog djela, spoljašnji dio objekta pošte nije bio pod video nadzorom. Pravni zastupnik Pošte Crne Gore Petar Ostojić izjavio je juče pred sudom, da nije saglasan sa ovakvom ocjenom. Naveo je da nisu tačni navodi iz dopisa CB Nikšić da video nadzor iz unutrašnjosti objekta Pošte nije pokrivao mjesto događaja, odnosno pljačku.

"Tačno je da se radilo o video nadzoru iz unutrašnjosti objekta, ali kamera je mogla pokriti i određeni dio dvorišta odnosno spoljašnosti objekta gdje se desio događaj", izjavio je Ostojić, prenose Vijesti.

On je pojasnio da su mu kolege iz Stručne službe zaštite Pošte prenijele da postoji kamera kod mjesta ekspedicije pošte u unutrašnjosti objekta.

"Prenijeli su mi da postoji mogućnost da ta kamera pokriva dio dvorišta. Ja nisam gledao ovaj video nadzor", kazao je Ostojić.

Svjedok Bojan Nikitović, koji je u vrijeme kada se dogodila pljačka pošte i ubistvo Mrdaka, bio izvršni director firme "Max pro", koja je bila zadužena za održavanje video nadzora i alarm uređaja u objektu Pošte.

"Nas iz firme i mene kao izvršnog direktora nije niko od policije ili Pošte kontaktirao u smislu koji video nadzor su tog dana izuzeli, a koji nijesu. Ja sam samo neformalno bio obaviješten da se razbojništvo desilo van objekta koji nije bio, kako su mi rekli, pokriven kamerama", naglasio je svjedok Niktović i dodao da ne zna ništa o položaju tih kamera u unutrašnjosti objekta.

"Ako ima staklenih površina, moguće da te kamere iz unutrašnjosti mogu pokriti neki dio spolja, ali je to vrlo rijetko", naveo je on.

Dodao je da nisu imali dužnost da učestvuju u izuzimanju tih snimaka, nego služba zaštite Pošte.

Pravni zastupnik Pošte Petar Ostojić je dodao da u ovom slučaju niko iz Pošte nije izuzimao video snimke, već ljudi iz policije.

U februaru 2025. godine, Viši sud u Podgorici je izrekao oslobađajuću presudu okrivljenima za pljačku Pošte u Nikšiću i ubistvo Ljubiše Mrdaka. Od optužbe su oslobođeni Mitar Knežević, Stojan Albijanić, Nemanja Miljković, Petar Zolak, Srđan Svjetlanović, David Banjac i Stefan Regojević. Apelacioni sud je ukinuo oslobađajuću presudu i predmet vratio na ponovni postupak.

U obrazloženju prvostepene oslobađajuće presude sudija Veljko Radovanović je između ostalog rekao da je sud morao da preuzme ulogu istražnog organa, imajuću u vidu navode optužnice. Naveo je da su navodi optužnice ostali nedokazani.